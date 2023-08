Piráti hlasují o vystoupení z koalice kvůli Blažkovi. Aktivuje se Milion chvilek

Nezisková organizace Milion chvilek proti Blažkovi už jednou protestovala, a to happeningem před Ministerstvem spravedlnosti, kam namalovali červenou čáru na zemi.

Pro Seznam Zprávy uvedl, že Piráti Blažkovo vysvětlení (v restauraci se měl s Nejedlým setkat vzhledem k průtrži mračen, kvůli níž musel do restaurace vstoupit, pozn. red.) nepovažují za dostatečné a budou tento týden požadovat podrobnosti právě na koaličním jednání.

„Piráti nenesou v této věci ani stranickou, ani vládní zodpovědnost za chování ministra,“ upozornil své spolustraníky a dodal, že Piráti nejsou ti, kteří by měli máslo na hlavě, a nechápe proto logiku, že „někdo udělá průšvih a odejde ten, kdo ho neudělal“.

„Protože pokud je politika některých čistě pragmatická, což bych u ODS víceméně předpokládal, tak vidět tento podnět, tak Pavla Blažka just neodvolám a bude od těch Pirátů, co to ještě hlídají, pokoj,“ vyčinil Bartoš spolustraníkům.