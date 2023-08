Fiala: Kdyby schůzka s Nejedlým byla plánovaná, je to na odchod Blažka z vlády

Za chybu Fiala považuje to, že Blažek ihned nevyhodnotil všechny politické souvislosti i problémy kolem osoby Nejedlého a neodešel.

Dodal, že si uvědomuje, že v politice jde i o symboly. „A bylo mou politickou chybou, že právě toto jsem nedocenil. Mrzí mne to. Ještě jednou se omlouvám každému, koho se mé jednání dotklo,“ kál se Blažek.

Nejedlý novinářům před restaurací řekl, že do své oblíbené restaurace pozval pár přátel. „A pan Blažek šel domů a začaly padat kroupy. A najednou koukne do této hospody a tam sedí Nejedlý. A toho viděl před 40 lety na volejbale. A on říká, já mám od těch krup pomlácenou hlavu, přišel tam,“ popsal, jak k setkání podle něj došlo.