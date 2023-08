Vlevo dole: Slyšíte to ticho? Proč nikdo z koalice netlačí na Blažka

Po schůzce s Blažkem ale politici otočili - a od té doby se tváří, jako by se nic nestalo. A že je to problém, který se jich nijak netýká a má si ho vyřešit ODS. Můžeme se tomu ale vlastně divit?

Jediný, kdo se výrazněji vymezil, byli Piráti. Ale udělali to - jako vždycky - po pirátsku. Poté, co si před časem odhlasovali usnesení, že Blažek ohrožuje důvěru v justici, budou v polovině v září hlasovat znovu. Tentokrát o tom, že „vyzývají svůj vládní a poslanecký tým, aby v rámci svých možností navrhli okamžité odvolání Pavla Blažka z postu ministra spravedlnosti.“

„Minule z jejich hlasování nebylo nic a z toho současného nebude taky nic. To je jako když máma počítá do tří, a pak počítá do dalších tří,“ říká Lucie Stuchlíková.