Kauza Homolka: Podnikatel přijal milionový trest za podplácení Dbalého

„Trest považujeme za zákonný. Sice za mírný, ale nikoliv nepřiměřeně,“ uvedl k podmínkám schválené dohody předseda senátu pražského městského soudu Lukáš Slavík. Nemocnici odkázal s nárokem na náhradu škody do občanskoprávního řízení.

Dohoda uznala Janigu vinným z podplácení, nikoliv i z toho, že by Dbalému pomáhal k porušení povinnosti při správě cizího majetku. Podle textu dohody nebylo Janigovým cílem způsobení škody nemocnici, ale zajištění prospěchu jeho firmě.

Dbalý podle obžaloby požádal Janigu o pravidelné poskytování úplatků za to, že nemocnice uzavřenou smlouvu nevypoví. Podnikatel měsíčně předával Dbalému a svému známému, primáři neurochirurgie Františku Tovaryšovi, 50 000 korun každému, a to od podzimu 2006 až do ledna 2010. Celková výše odevzdaných úplatků činila zhruba 4,3 milionu korun.