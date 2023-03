Lidem mizely peníze uložené u advokátky. Škoda rychle šplhá do nečekané výše

Advokátku Hanu Sukovou stíhá policie od loňského podzimu kvůli defraudaci peněz, které si u ní klienti uložili do takzvané advokátní úschovy. A advokátka skončila v 76 letech ve vazbě.

Jak už Seznam Zprávy napsaly na základě dobře informovaných zdrojů, advokátka Suková při zatýkání vyšetřovatelům řekla, že se miliony od klientů rozhodla zhodnotit investicemi do jakýchsi patentů. „Obě ženy jsou stíhané pro trestný čin zpronevěry, za což jim hrozí až deset let odnětí svobody,“ dodala policejní mluvčí Siřišťová.

„Jsme z toho absolutně v šoku, měli jsme s ní jen ty nejlepší zkušenosti. A proto jsme ji také klientům s čistým svědomím doporučovali. Udělali jsme spolu obchody za miliardy,“ reagoval loni na podzim Artem Egorov za realitní kancelář Chirš, která se Sukovou spolupracovala 15 let.

Advokátní úschova je běžnou praxí, kdy lidé kupující např. byt vloží peníze na účet spravovaný advokátem – tedy na „neutrální půdu“. A to až do doby, než katastr zapíše změnu vlastníka nemovitosti. Advokát pak peníze vyplatí prodávajícímu.

Je to pojistka proti podvodům, ovšem pouze pod podmínkou, že peníze nezpronevěří právě advokát. Policie i advokátní komora považují za trestné už jen jakkoli na klientské peníze sáhnout. Advokát si nesmí z účtu ani chvíli půjčit, nesmí je převést někam jinam.

Česká advokátní komora také řeší, jak těmto případům do budoucna zabránit. Zvažuje například, že se dohodne s některými bankami, které by poskytovaly ještě více zabezpečená konta. Taková, z nichž by advokát bez vědomí klienta nesměl vyplácet peníze.