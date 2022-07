Kauza cinknutých zakázek na Ostravsku znervóznila Baťův kraj

Z dokumentů, které mají Seznam Zprávy k dispozici, plyne, že klíčovou osobou případu je podle policie Milan Konečný, spolumajitel poradenské společnosti VIA Consult, která se stará o administrování veřejných zakázek.

Tyto služby poskytovala i Krajské nemocnici Tomáše Bati (KNTB) ve Zlíně, která patří Zlínskému kraji. VIA Consult pro nemocnici vybírala projektanta pro stavbu centrálního pavilonu , kde se mohou náklady vyšplhat až ke třem miliardám korun.

„Firma VIA Consult byla vybrána naší krajskou nemocnicí řádným výběrovým řízením, do kterého se hlásilo 10 uchazečů. Dělala pro KNTB i soutěž na projektanta Centrálního objektu. Toto výběrové řízení proběhlo řádně včetně všech termínů, nikdo na výběrové řízení nevznesl námitky a byly dodrženy všechny zákonné lhůty. I my s informací o této firmě pracujeme a podle informací nemocnice byla této firmě začátkem června vypovězena smlouva,“ napsal Seznam Zprávám hejtman Holiš.