Kauza radioaktivních úložišť: Zakázky za 125 milionů se řešily na benzinkách

Seznam Zprávy zjistily nové informace v případu významné státní organizace, jež vypisuje tendry v miliardových hodnotách a do jejíchž kanceláří v pražské Dlážděné ulici dorazila policie v polovině května.

Všem obviněným policie připisuje trestný čin zjednání výhody při veřejné zakázce, u něhož zákon stanoví trestní sazbu až osm let vězení.

„Policejní orgán navíc ovlivnění zadávacího řízení posoudil jako jednání spáchané členy organizované skupiny, a to vzhledem k vykazované plánovitosti, koordinovanosti a míře konspirace,“ napsali policisté do usnesení o zahájení trestního stíhání, co může obviněným přitížit.