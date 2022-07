Muž, který vyhrál v Rathově kauze. Do vězení nemusí a zbohatl

Dlouhých devět let si Jindřich Řehák dával dobrý pozor, aby nebyl moc vidět. Do soudní síně vcházel zásadně na poslední chvíli, předtím pobýval většinou v ústraní na dvoře soudu mezi pokuřujícími advokáty.

A stejné to bylo v polovině června, kdy Vrchní soud v Praze definitivně uzavřel dlouhou a spletitou korupční kauzu kolem hejtmana Davida Ratha. Řehák, který dal podle obžaloby Rathovi úplatek 12 milionů, se usadil v publiku, aby si poslechl rozsudek nad svou firmou Hospimed.

Řehákova společnost dodávající zdravotnickou a kuchyňskou techniku dostala za úplatky přísný trest dvouletého zákazu veřejných zakázek, který pro firmu závislou na dodávkách do státních a krajských nemocnic může být likvidační.

Ale jinak je šedesátiletý podnikatel a lékař Řehák faktickým vítězem celé kauzy. U soudu vyvázl z hrozby mnohaletého vězení. A během tučných let, kdy jeho firma i s pomocí prokázaných machinací ve veřejných zakázkách vydělávala stamiliony, velmi zbohatl.

Po obědě s Řehákem pak Kott své ženě na odposleších vyprávěl dojmy ze schůzky. Mimo jiné to, že se se zdravotnickým byznysmenem „bavili celkem nezávazně a v kufru osmička“.

„Považoval bych to za osobní urážku a skončil bych s takovým člověkem komunikaci,“ prohlásil při přelíčení Řehák na dotaz, jestli si mu Kott řekl o peníze bokem. A vysvětloval, že v hnědém kufříku byly jen reklamní materiály o zdravotnické technice.

Odvolací vrchní soud vedený předsedou senátu Pavlem Zelenkou ale potom Řeháka osvobodil. Soudce Zelenka označil část odposlechů za procesně nepoužitelnou, tudíž že nemohly sloužit jako oficiální důkaz. Soudce Zelenka tak z kauzy vyloučil právě ty odposlechy, které se týkaly zdravotnických zakázek – to znamená i Řeháka.

Vrchní soud s předsedou senátu Alexandrem Károlyim kauzu právě letos v červnu uzavřel s verdiktem, že Hospimed Ratha a Kottovy uplácel – a má za to přijít na dva roky o možnost uzavírat smlouvy vzešlé z veřejných tendrů.

Podobné tresty soudce Károlyi rozdal i dalším firemním aktérům Rathovy kauzy, například obří stavební společnost Metrostav nesmí čerpat zakázky tři roky. „Společnosti udělaly všechno proto, aby se to již neopakovalo,“ vysvětlil vrchní soudce, proč nerozdal ještě vyšší tresty.

Jindřich Řehák založil firmu Hospimed v roce 1990: Z kariéry lékaře přehodil výhybku do obchodu se zdravotnickými přístroji a dalším vybavením. Vrchol firma zažívala kolem roku 2009, kdy utržila přes 1,5 miliardy a v kolonce zisku před zdaněním svítila v jejím účetnictví částka 217 milionů.

Seznam Zprávy chtěly po Řehákovi vyjádření k rozsudku nad jeho firmou, k Rathově kauze a dalším tématům. Na žádost o rozhovor však nereagoval, stejné to bylo i v minulosti.

Jeden z mála rozhovorů Řehák poskytl pro firemní časopis, bylo to v roce 2010, kdy Hospimed slavil dvacáté výročí založení. „Do práce humor nepatří. Myslím, že odvádí pozornost a řadu lidí a spolupracovníků svádí k ležérnosti a menší ostražitosti, která ne vždy bývá namístě,“ vysvětlil Řehák, jinak ale prý milovník klasických francouzských komedií.

To vše kvůli podezření, že Hospimed společně s dalšími skrytě ladí své nabídky do veřejných zakázek tak, aby se ve skutečnosti žádná soutěž nekonala a aby vítěz byl předem jasný. Podle podezření úřadů jednoduchá dohoda zněla: Jednou nabídne lepší cenu Hospimed, podruhé zase konkurent, anebo se – opět po předchozí dohodě – do soutěže přihlásí jen jeden zájemce, který tak bude mít vítězství jisté.