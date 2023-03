Záhada samopalu z Mynářova srubu: Klíčové bude, v jakém stavu byl před požárem

Byl samopal, který se našel po požáru v Osvětimanech kompletní, nebo ne? To bude hlavní otázka, na kterou budou muset policisté hledat odpověď.

A právě to je důležitá věta a v případu klíčová otázka pro policii. „Ve vztahu k nefunkčnosti musí policie nejprve nechat znalecky prozkoumat, zda-li se před požárem jednalo o neaktivní torzo, či nikoliv,“ řekl Seznam Zprávám právník Tomáš Gawron, který se podobnými případy zabývá a rozebírá, proč je to důležité a jak by mohl případ samopalu, o kterém Vratislav Mynář tvrdí, že je po jeho praotci, skončit.