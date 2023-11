Mám v téhle chvíli smůlu, říká hejtman Kuba k obvinění společníka z firmy

Podnikatel Robert Knobloch je jediným obviněným v korupční kauze kolem dopravních zakázek Olomouckého kraje, pro kterého žalobce navrhl, aby skončil ve vazbě. Tento člen regionální rady ODS přitom již od roku 2014 vlastní čtvrtinový podíl ve firmě, jejímž hlavním akcionářem je jeho spolustraník, jihočeský hejtman Martin Kuba.

Společnost Revispol dělá zejména revize technických zařízení. A inkasovala v uplynulých letech také veřejné zakázky v řádech stovek tisíc až milionů korun od Lesů ČR, středních a vysokých škol nebo Správy železnic.

Kuba v rozhovoru pro Seznam Zprávy uvedl, že se s Knoblochem i přesto, že spolu vlastní tuto firmu, vidí tak jednou nebo dvakrát za rok. A také proto ho případ, v němž čelí Knobloch obvinění, nijak neohrožuje.

„Já jsem s ním nebyl ve styku. A jestli jsem s ním mluvil jednou, dvakrát za rok. Opravdu. To mi kdokoliv může procházet mobily. Není jediný důvod, na čem by mě to mělo ohrozit,“ řekl Kuba.

Pan Knobloch, s nímž spoluvlastníte firmu Revispol, byl obviněn v korupční kauze. Jaký spolu máte vztah?

V podstatě žádný. My se známe historicky z ODS. On si koupil podíl od mého společníka. Teď nevím, asi osm nebo devět let zpátky. Víceméně je akcionářem té firmy jako já. Jinak ho znám pouze z ODS. Chod té společnosti řeší pan (Petr) Maroš. Na chod společnosti pan kolega Knobloch nemá žádný vliv.

Ta firma nechodí do žádných veřejných zakázek z principu. Bohužel neovlivníte, s kým se někdy potkáte majetkově v nějaké firmě. Já jsem se s ním za poslední dva roky viděl jednou na kongresu. Možná mi volal, že se mě na něco ptal.

Podle registru smluv ale ta firma veřejné zakázky získávala. Třeba od Lesů ČR, krajské hygienické stanice a tak dále.

Ano, má od Lesů ČR, ale je potřeba se podívat, jaké zakázky má od Lesů ČR. Má je od místních poboček asi za pět tisíc korun měsíčně. To vám řekne Petr Maroš. Ta firma tady dělá revize. Nevím, co dělá pro krajskou hygienickou stanici. V naprosté většině děláme pro velké řetězce. My se extrémně bráníme tomu, abychom se objevovali, kdekoliv to souvisí s krajem nebo městem.

Teď se ještě koukám, že v roce 2018 podepsala firma smlouvu se Správou železnic za 2,8 milionu korun.

O tom silně pochybuji. O tom tedy nevím vůbec nic. Dám vám telefon na Petra Maroše. Spojte se s ním (Petr Maroš Seznam Zprávám následně řekl, že smlouva se týkala zajištění revizí technických zařízení na hlavním vlakovém nádraží v Praze mezi roky 2018 až 2022).

V roce 2012, kdy se řešily v médiích sponzorské dary pana Knoblocha pro ODS, tak jste o něm řekl, že to je pracovitý a rozumný člověk. Jaký na něj máte názor teď?

Pane redaktore, já jsem ho znal z výkonné rady (ODS). Vnímáte, co tam říkají. To není člověk, se kterým byste byl jednou, dvakrát do týdne ve styku. To je tak jediné, co k tomu mohu říct. Mně se tam jevil normálně. To, že poslední asi dva nebo tři roky někde něco páchali, vím pouze z médií.

Neobáváte se, že vás nějak ten obchodní vztah ohrozí?

Já nevím, jak by mě to mělo ohrozit. Já jsem s ním nebyl ve styku. A jestli jsem s ním mluvil jednou, dvakrát za rok. Opravdu. To mi kdokoliv může procházet mobily. Není jediný důvod, na čem by mě to mělo ohrozit. Kdyby ta firma, ve které máme podíl, dělala něco v Olomouckém kraji a souviselo to s tím, co tam dělali, tak si to umím představit, ale já nevidím jediný důvod, proč bych se v tom měl cítit ohrožený.

Byl jste na výslechu? Nekontaktovala vás policie?