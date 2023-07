Manželka šéfa soudu se stala soudkyní. Proč právě ona, je záhadou

Gabriela Strnadová zažila během několika let slušný profesní postup.

Z notářské kanceláře se přesunula do justice – nejprve se stala soudkyní, dnes už působí jako místopředsedkyně okresního soudu na jihu Čech.

Právě začátek její kariéry v soudnictví je ale tak trochu zakrytý mlhou. Doktorku práv Strnadovou prosadilo k okresnímu soudu v Jindřichově Hradci vedení Krajského soudu v Českých Budějovicích. A to v době, kdy místopředsedou této soudní instituce byl její manžel Zdeněk Strnad.

Jak je to možné? O posuzování kandidátů a finálním výběru chybějí podle soudu písemné dokumenty. A hlavní aktéři buď mlčí, nebo si nevzpomínají.

Gabriela Strnadová rozhoduje žaloby o majetek nebo dědické spory od roku 2016. Několik měsíců před nástupem na Okresní soud v Jindřichově Hradci ji do funkce soudkyně jmenoval prezident Miloš Zeman.

O to, jak se stala soudkyní v Jindřichově Hradci, se začal už v roce 2020 zajímat advokát Jan Frišman. Dnes říká, že chtěl zjistit, jakou roli sehrál její manžel.

Za druhé: na krajském soudu se nenašly žádné písemnosti osvětlující, proč si vedení soudu zvolilo právě Strnadovou. Například pohovory s kandidáty nebo jiné dokumenty, které by posuzovaly praxi a zkušenosti kandidátů.

Jediné dva konkrétní důvody, jak ukazují odpovědi na žádost o informace, jež Seznam Zprávy pročetly (viz níže faksimile dokumentu), zněly: Gabriela Strnadová měla 13 let praxi v notářské kanceláři a bydliště v místě soudu - to znamená v Jindřichově Hradci.