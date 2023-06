Soudce se s úplatkem 150 milionů svěřil kolegyni. Říká, že to přeslechla

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Stačila jedna letní schůzka se starým známým a soudkyně Kateřina Horáková se stala důležitým svědkem ve velkém korupčním případu.

Navíc s podezřením, že vyslechla informaci o stopadesátimilionovém úplatku za ovlivnění rozsudku – a nic s tím neudělala.

Je to nová linka kauzy bývalého soudce Zdeňka Sováka, jehož v roce 2020 detektivové obvinili, že chtěl za obří úplatek 150 milionů zmírnit u odvolacího vrchního soudu trest obžalované stavební společnosti Metrostav.

Sovák je od loňského podzimu obžalovaný a čeká na zahájení soudu. A právě text obžaloby, který Seznam Zprávy měly možnost prostudovat, popisuje doteď nepopsanou roli Kateřiny Horákové, Sovákovy někdejší kolegyně z Vrchního soudu v Praze.

Zdeněk Sovák ji oslovil, když podle vyšetřovatelů se spolupracovníkem a spoluobviněným Milanem Bíbou sháněli písemný rozsudek Krajského soudu v Praze, jímž Metrostav nepravomocně přišel v kauze kolem Davida Ratha na tři roky o možnost účastnit se veřejných zakázek.

Sovák a Bíba podle obžaloby chtěli získáním do té doby neveřejného verdiktu předvést, že jsou kompetentní výsledek u odvolacího vrchního soudu, kam Metrostav mířil, změnit.

Soudce Sovák, jak popisuje obžaloba na základě dlouhodobých odposlechů a sledování, se pokoušel rozsudek nebo jeho koncept získat od různých lidí, mimo jiné od bývalé manželky, asistentky na Krajském soudu v Praze. A obrátil se při tom i na Kateřinu Horákovou, která působí na obchodním úseku Vrchního soudu v Praze.

Ve čtvrtek 25. června 2020 ji pozval do kavárny Slavia na pražské Národní třídě a text obžaloby odhaluje, že od počátku schůzky ve čtvrt na šest tam byli v pohotovosti také kriminalisté a jejich skryté mikrofony.

„Někteří hybatelé tohoto státu by byli rádi, kdybych těsně před smrtí na stará kolena dělal na odvolačce Metrostavu… No, ale nabídka se zvedla,“ prohlásil do nich Sovák zhruba po 15 minutách.

Na to mu kolegyně Horáková připomněla, že rozhodnutí není jen něm, neboť o rozsudku se hlasuje ve tříčlenném senátu. „Jste tam tři v tom senátu,“ zaznamenali policisté její větu.

Sovák také kolegyni řekl, že by Metrostav přišel o všechno, pokud by nesměl tři roky stavět veřejné zakázky. A nakonec to v 18. minutě odposlouchávaného rozhovoru řekl napřímo:

„No tak poslední nabídka je 150 milionů, který se budou dělit na čtyři lidi.“

Pamatuje si jen „recyklovanou“ manželku

Soudkyně později při výslechu uvedla, že se se Sovákem seznámila na zájezdu do Petrohradu a že se pak občas setkávali. Vyprávěli si podle ní čistě osobní věci a neřešili práci. „Většinou se bavili o rodině a starých časech,“ shrnuje to obžaloba.

Na otázku policistů, jestli se v polovině roku 2020 (tedy půl roku před výslechem) setkala se Sovákem v kavárně Slavia, pak Kateřina Horáková uvedla, že se nepamatuje – a že spíše ne. Pak připustila, že se viděli, ale nebavili se o Metrostavu.

Takže jí detektivové předložili přepis rozhovoru, který se Sovákem tehdy ve Slavii vedla.

Obžalovaní v kauze soudce Sováka Zdeněk Sovák – dnes už bývalý soudce Vrchního soudu v Praze, předtím například soudce Nejvyššího soudu v Brně. Podle obžaloby se snažil získat úplatkem až 150 milionů za ovlivnění trestní kauzy společnosti Metrostav.

Milan Bíba – mnohokrát potrestaný podvodník, kamarád soudce Sováka. Právě on byl podle obžaloby hlavním vyjednávačem úplatků.

Robert Plevač – soukromý detektiv. Přišel s nabídkou, že dokáže získat od Metrostavu 150 milionů za mírnější trest.

Charlotte Mulénová – Bíbova přítelkyně. Podle policistů „vyprala“ přes bankovní účet zálohu 900 tisíc za ovlivnění rozsudku (šlo o peníze, které skupině podstrčila policie).

Gagik Tonyan – podnikatel arménského původu. Sovákovi dal podle obžaloby obraz v hodnotě 15 tisíc za to, že ho soudce osvobodil ve vyděračské kauze. Foto: ČT24 V prosinci roku 2020 poslal soud Milana Bíbu do vazby.

Soudkyně přesto zopakovala, že si téma Metrostavu nevybavuje. Vzpomněla si pouze, že Sovák během schůzky použil termín „recyklovaná manželka“ (zřejmě když mluvil o nějakých vztahových záležitostech) – a to soudkyni rozesmálo.

Policisté se Horákové následně zeptali, jestli na ni nezapůsobila slova o 150 milionech v souvislosti s trestním případem Metrostavu. Prý nezapůsobila, protože soudkyně Sováka nevnímala.

„Ono to zní divně, ale svědkyně opravdu reagovala jen na tu recyklovanou manželku, souvisí to s tím, že JUDr. Sovák vyprávěl, a někdy dlouze, takže prostě vypnula,“ shrnuje obžaloba výpověď a reakci Kateřiny Horákové.

Neoznámila podezření na korupci

Seznam Zprávy chtěly vědět, jestli soudkyně Horáková rozhovor se Sovákem, kde byla zmíněna korupční nabídka, oznámila nadřízeným na vrchním soudu nebo policii. Z obžaloby a policejního výslechu totiž vyplývá, že nikoli.

Za soudkyni na otázky redakce reagovala mluvčí soudu Kateřina Kolářová. „S ohledem na fázi, ve které se uvedené trestní řízení nachází, se nebude Mgr. Horáková k položeným otázkám vyjadřovat,“ tlumočila její odpověď.

Že je svědkyní v Sovákově kauze a co na schůzce zaznělo, pak soudkyně vedení soudu nesdělila. „K vámi nastíněnému ději nemá vedení Vrchního soudu v Praze žádné informace,“ dodala totiž mluvčí Kolářová.

Zdeněk Sovák s novináři už dlouhou dobu nekomunikuje, vysvětluje to tím, že mu to poradil jeho advokát. Předloni v rozhovoru pro Seznam Zprávy řekl, že kauza Metrostavu ho zastihla v době, kdy zapíjel žal po manželčině smrti. Takže si nepamatuje na nic z toho, co říká v odposleších.

„V práci jsem dokázal fungovat – i za pomoci mého úžasného senátu. Zatímco osobní život byl v troskách. Vůbec nechci říkat, že jsem ty věty v odposleších nepronášel. Ale jsem udivený, že si z nich vůbec nic nepamatuju,“ tvrdil Sovák.

Další části kauzy soudce Sováka Obraz jako úplatek Zdeněk Sovák je obžalovaný z převzetí úplatku – obrazu s motivem Staroměstského náměstí. Podle obžaloby pravomocně osvobodil podnikatele a malíře Gagika Tonyana souzeného za vydírání. Podle malířova advokáta Blenda Rajiho nešlo o úplatek: obraz věnoval Tonyan soudcovu parťákovi Milanu Bíbovi. A netušil, že skončí u Sováka. Sovák si podle obžaloby myslel, že obraz má hodnotu 125 tisíc. Podle znalce ale činí hodnota jen devět tisíc. 100 tisíc od advokáta Sovák v roce 2020 podle obžaloby převzal 100 tisíc od advokáta Jiřího Teryngela. Podle dohody se měl pokusit ovlivnit nejmenovaného kolegu na vrchním soudu – v kauze, na níž měl advokáta zájem. Teryngel se policistům přiznal a od soudu už předloni dostal milionovou pokutu. Sovák říká, že žádnou intervenci neudělal a při nejbližší příležitosti Teryngelovi peníze vrátil. Pomoc vyděračům nevyšla Podle obžaloby chtěli Sovák se svým neformálním asistentem Bíbou získat peníze od dvou obžalovaných, které měl Sovákův senát soudit pro vydírání. Plán padl na tom, že Bíba sice přes prostředníka jednoho z obžalovaných kontaktoval esemeskou, ten však neodpověděl. Vyšetřovatelé na tomhle případu dokládají, že Sovák s Bíbou podle nich systematicky vyhledávali kauzy, které by mohli společně za úplatek ovlivnit. Advokát se přiznal. Policii popsal, proč dal soudci 100 tisíc v igelitce Podmínka, nebo vězení? U soudce Sováka měl rozhodnout úplatek v bitcoinech

Soudkyni si pozvou na výslech

Kateřina Horáková není pro státního zástupce jen tak obyčejnou svědkyní. Ukazuje to fakt, že ji v obžalobě navrhuje vyslechnout u hlavního líčení (v případě jiných svědků mu stačí, když soud jejich výpověď přečte).

Soudkyně je totiž jednou z mála lidí, kterým se Zdeněk Sovák podle zjištění policie s korupcí svěřil, a přitom sama stojí mimo skupinu, která chtěla podle obžaloby úplatek vyinkasovat.

Zdeněk Sovák v odposleších pořízených v jeho pražském bytě, autě nebo i v restauracích mimo jiné říká, že se bude snažit, aby odvolací řízení s Metrostavem soudil právě on. A když případ dostane jiný senát (kauzy se kvůli zamezení manipulacím rozdělují podle pořadí, v němž na soud dorazí), dokáže zařídit, aby Metrostavu snížili trest zákazu zakázek na 350milionovou pokutu.

Policisté proto vyslechli i Sovákovy kolegy z dalších trestních senátů. Všichni popřeli, že by u nich orodoval ve prospěch Metrostavu. Někteří si ale vzpomněli, že ho do práce vozil černý mercedes a že kohosi do telefonu oslovoval „Milďásku“. Auto patřilo, jak zjistili policisté, spoluobžalovanému Milanu Bíbovi, jenž dělal Sovákovi jakéhosi neformálního asistenta a jehož Sovák podle zjištění z odposlechů takto oslovoval.

Bíba o své roli v kauze nechce mluvit, nevypovídal ani před detektivy.

Pro Sováka, jak už Seznam Zprávy napsaly, požaduje státní zástupce v obžalobě pět let vězení. Bíbovi navrhuje sedm a půl roku.