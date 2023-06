5 let za úplatek 150 milionů. Žalobce míří vysoko jako ještě nikdy

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Od února roku 2020 měli detektivové o soudci Zdeňku Sovákovi dokonalý přehled.

Věděli, koho si zve domů a co si tam s ním povídá. Nahrávací technikou měli tajně napíchnutý černý mercedes, který soudce vozil do práce. A když si Zdeněk Sovák vyšel na pražské Letné do oblíbené restaurace, byli policisté u toho – převlečeni za běžné návštěvníky a s nahrávacím zařízením po ruce.

Výsledky devítiměsíčního sledování a odposlouchávání shrnul státní zástupce do dosud neveřejné obžaloby, která čeká na projednání před soudem. Zdeňka Sováka, dnes už bývalého soudce Vrchního soudu v Praze, v ní žalobce viní, že se pokusil získat úplatek ve výši až 150 milionů od stavební společnosti Metrostav.

Jak stojí v obžalobě, kterou měly Seznam Zprávy možnost pročíst, požaduje státní zástupce pro Zdeňka Sováka trest pěti let vězení. A pokutu 500 tisíc korun. „JUDr. Sovák přímo směřoval k porušení samotného účelu trestního řízení, jímž je náležité zjištění trestných činů a spravedlivé potrestání jejich pachatelů,“ píše žalobce Zdeněk Štěpánek.

Obžaloba i s pomocí odposlechů přináší klíčové důkazy, proč je podle policistů dvaasedmdesátiletý Sovák korupčník, jakého česká justice ještě nezažila: dosud se nestalo, aby takto vysoce postavený soudce, navíc respektovaný odborník na trestní právo, šel jako obžalovaný před soud kvůli vyjednávání o obřích úplatcích.

Zdeněk Sovák se podle nahrávek citovaných v obžalobě snažil cíleně ovlivnit rozhodování Vrchního soudu v Praze. Ale mozkem i výkonným šéfem případu byl podle obžaloby třináctkrát souzený recidivista Milan Bíba, který se o soudce Sováka staral, vozil ho do práce a dělal mu neformálního asistenta.

A který dokonce, jak uvádějí policisté, Zdeňka Sováka o část přijatých úplatků okradl.

Obžalovaní v kauze soudce Sováka Zdeněk Sovák – dnes už bývalý soudce Vrchního soudu v Praze, předtím například soudce Nejvyššího soudu v Brně. Podle obžaloby se snažil získat úplatkem až 150 milionů za ovlivnění trestní kauzy společnosti Metrostav.

Milan Bíba – mnohokrát potrestaný podvodník, kamarád soudce Sováka. Právě on byl podle obžaloby hlavním vyjednávačem úplatků.

Robert Plevač – soukromý detektiv. Přišel s nabídkou, že dokáže získat od Metrostavu 150 milionů za mírnější trest.

Charlotte Mulénová – Bíbova přítelkyně. Podle policistů „vyprala“ přes bankovní účet zálohu 900 tisíc za ovlivnění rozsudku (šlo o peníze, které skupině podstrčila policie).

Gagik Tonyan – podnikatel arménského původu. Sovákovi dal podle obžaloby obraz v hodnotě 15 tisíc za to, že ho soudce osvobodil ve vyděračské kauze. Foto: ČT24 V prosinci roku 2020 poslal soud Milana Bíbu do vazby.

Plán: intervence za peníze

Jak plyne i z dosud neveřejného dokumentu, Zdeněk Sovák a Milan Bíba jsou obžalováni za to, že chtěli zmírnit u odvolacího procesu trest udělený stavební společnosti Metrostav v kauze středočeského hejtmana Davida Ratha. U prvoinstančního soudu dostala největší stavební firma v zemi zákaz účasti ve veřejných zakázkách. Tedy velmi tvrdý postih, protože Metrostav žije především z prací pro stát.

O odvolání Metrostavu proti přísnému rozsudku měl totiž rozhodovat Vrchní soud v Praze, kde byl Sovák členem jednoho ze senátů. Plán podle obžaloby zněl, že Zdeněk Sovák změní trest zákazu tendrů na pokutu a Metrostav to ocení úplatkem ve výši mezi 50 až 120 miliony.

A pokud by případ Metrostavu rozhodoval jiný senát vrchního soudu než ten Sovákův (kauzy totiž „padají“ senátům podle toho, v jakém pořadí na soud dorazí a je těžké tento koloběh ovlivnit), pak měl obžalovaný soudce zapůsobit na své kolegy, aby Metrostavu vyhověli.

„V případě přidělení věci jinému senátu byl připraven ve prospěch jmenovaných osobně intervenovat u jiných soudců Vrchního soudu v Praze,“ píše se v obžalobě.

Pomoci a ještě vydělat

Prapočátek případu se podle obžaloby odehrál na sklonku roku 2019, kdy se Sovákův „asistent“ Bíba spojil se svým sousedem z ulice v pražských Lahovicích Ladislavem Kirschnerem, bývalým policistou, jenž měl vazby na jednoho z manažerů Metrostavu.

„Musel nechat mobil v autě a obviněný Milan Bíba mu dal nabídku, že by mohli společně Metrostavu pomoci a ještě na tom vydělat,“ parafrázuje obžaloba výpověď expolicisty Kirschnera, který později skutečně jednal s jedním z manažerů Metrostavu a předal mu vzkaz, že za peníze je možné ovlivnit soudní rozsudek.

V Metrostavu si to ale podle vyšetřování vyhodnotili jako nesmysl a nechali to být. Policie neměla důkazy, že by vedení firmy na korupční nabídku přistoupilo. Naopak – v srpnu roku 2020 podalo trestní oznámení. Manažeři firmy vystupují v kauze jako svědci.

Úplatek si nechal „asistent“

Ladislav Kirschner, který dnes mimochodem sedí ve vězení kvůli jinému zločinu, pak v únoru roku 2020 Bíbovy plány oznámil a začal spolupracovat s vyšetřovateli. Mezi obžalovanými tak není.

Většinu jednání, kde se podle obžaloby „ladil“ úplatek, vedl podle státního zástupce za Sováka Milan Bíba. „To si musíte vymyslet. Si musíme sednout, dát kafe. Já bych dopředu medvěda neporcoval… ale je potřeba vědět, v jaké rajónu bude běhat,“ zaznamenali například policisté rozhovor, na němž s Kirschnerem řeší, jak si bezpečně předat v hotovosti desítky milionů.

Na dalších schůzkách a v telefonátech Bíba opakovaně Kirschnera ujišťoval, že se Sovákem v zádech dokáže prosadit Metrostavu výhodný trest.„Vážený sousede, nepište mi prosím, jak si uvázat kravatu – do tanečních jsem chodil,“ odepsal Bíba na jaře roku 2020 Kirschnerovi, který ho nabádal k opatrnosti – aby se plán neprozradil.

Bíba také od Kirschnera podle policie vyinkasoval ve dvou splátkách 1,5 milionu, jednou v zelené igelitové tašce, podruhé v krabici od wifi routeru – jako údajnou zálohu od Metrostavu za to, že se Sovák bude v případu angažovat (ve skutečnosti šlo o peníze, které dala Kirschnerovi policie).

A ačkoli Bíba utvrzoval, že půlku předal Sovákovi, soudce nedostal ani korunu – vše si nechal pouze Bíba. Peníze pak vložila na účet Bíbova přítelkyně, která je kvůli tomu obžalovaná z praní peněz.

„Ani jeden z klientů není momentálně připraven komentovat obsah obžaloby. Do projednání věci před soudem se ani z důvodu taktiky obhajoby vyjadřovat pro média nechceme,“ řekla advokátka Lenka Hnilicová, která zastupuje Bíbu i jeho partnerku.

Další části kauzy soudce Sováka Obraz jako úplatek Zdeněk Sovák je obžalovaný z převzetí úplatku – obrazu s motivem Staroměstského náměstí. Podle obžaloby pravomocně osvobodil podnikatele a malíře Gagika Tonyana souzeného za vydírání. Podle malířova advokáta Blenda Rajiho nešlo o úplatek: obraz věnoval Tonyan soudcovu parťákovi Milanu Bíbovi. A netušil, že skončí u Sováka. Sovák si podle obžaloby myslel, že obraz má hodnotu 125 tisíc. Podle znalce ale činí hodnota jen devět tisíc. 100 tisíc od advokáta Sovák v roce 2020 podle obžaloby převzal 100 tisíc od advokáta Jiřího Teryngela. Podle dohody se měl pokusit ovlivnit nejmenovaného kolegu na vrchním soudu – v kauze, na níž měl advokáta zájem. Teryngel se policistům přiznal a od soudu už předloni dostal milionovou pokutu. Sovák říká, že žádnou intervenci neudělal a při nejbližší příležitosti Teryngelovi peníze vrátil. Pomoc vyděračům nevyšla Podle obžaloby chtěli Sovák se svým neformálním asistentem Bíbou získat peníze od dvou obžalovaných, které měl Sovákův senát soudit pro vydírání. Plán padl na tom, že Bíba sice přes prostředníka jednoho z obžalovaných kontaktoval esemeskou, ten však neodpověděl. Vyšetřovatelé na tomhle případu dokládají, že Sovák s Bíbou podle nich systematicky vyhledávali kauzy, které by mohli společně za úplatek ovlivnit. Advokát se přiznal. Policii popsal, proč dal soudci 100 tisíc v igelitce Podmínka, nebo vězení? U soudce Sováka měl rozhodnout úplatek v bitcoinech

Sovák věděl o korupci, říká obžaloba

Na jiných odposleších, jež vyjmenovaná obžaloba, mluví Milan Bíba o úplatku za rozhodnutí soudu přímo se Sovákem. Podle vyšetřovatelů je z jejich obsahu jasné, že soudce musel vědět, že je řeč o korupci.

„Protože říkám, na jednu stranu, kdyby se to podařilo, máš do smrti vystaráno,“ vyprávěl Bíba podle obžaloby v Sovákově bytě. A Sovák odpověděl: „Hezky jo, tak.“

Sovák se, jak vypověděly při vyšetřování úřednice soudu, i několikrát do týdne ptal, jestli už na Vrchní soud v Praze kauza Metrostavu přišla – a který senát ji bude řešit. Přes své kontakty se také snažil zajistit Metrostavu dobrého advokáta. Napsal také pro Kirschnera poznámky, jak by se měl Metrostav hájit, aby místo zákazu zakázek dostal jen pokutu. Vypíchl v nich také slabá místa případu. Už jen to je naprosto neobvyklé, soudci si od stran trestního řízení drží profesionální odstup.

Na podzim roku 2020 nakonec případ Metrostavu doputoval na vrchní soud. Avšak do jiného než Sovákova senátu. „Nebudeme to balit, to je předčasný… pořád máme šanci jim prospět… nepotřebujeme nic jinýho než jim prospět v tom zákazu činnosti,“ pronesl Sovák na dalším odposlechu z restaurace na Praze 7.

„Nezvládal jsem pití“

Zdeněk Sovák už delší dobu odmítá žádosti redakce o vyjádření. „Respektuji pokyny obhájce, abych nekomunikoval s médii,“ odpovídá.

Před dvěma lety však poskytl Seznam Zprávám rozhovor, ve kterém řekl, že v době skrytého policejního vyšetřování příliš pil a má z té doby „okna“.

„Měl jsem fáze, kdy jsem pití nezvládal. Začalo to od té doby, kdy manželka zemřela. I přes podporu rodiny jsem se cítil extrémně opuštěný. Když jsem se seznámil s tím, co mi policie klade za vinu, tak jsem byl doslova udivený: já si ty svoje bludné řeči z odposlechů vůbec nevybavuju. Nic z toho. Byl jsem absolutně udivený,“ prohlásil Zdeněk Sovák.

Na jednom z odposlechů například v souvislosti s Metrostavem mluví o tom, že to je „taková mimořádná příležitost… někde si ten perníček, kus perníčku, uloupnout“.

Ve zmíněném rozhovoru pak Milana Bíbu označil za člověka, který mu po smrti manželky pomáhal s praktickými věcmi: nákupy, odvozem do práce, zařizováním úředních věcí, úklidem… A jenž pak také dostal nápad na korupční obchod s Metrostavem. „Tutově (to byl) on. Já na Metrostav žádnou vazbu neměl,“ dodal Sovák na adresu Bíby, jemuž na nahrávkách říká „Milďásku“ a Bíba o něm zase s dalšími aktéry kauzy hovoří jako o „dědovi“.

I státní zástupce má za to, že Bíbova role byla významnější než Sovákova. Navrhuje mu v obžalobě sedm a půl roku ve vězení a pokutu 500 tisíc.

150 milionů – rovným dílem

Kauza má ovšem ještě jednu větev. Podle obžaloby Sovák souběžně jednal o zmanipulování rozsudku nad Metrostavem i se soukromým detektivem Robertem Plevačem.

Také Plevač tlumočil stavební firmě vzkaz, že zná soudce, který umí zařídit nižší trest. Vycházel při tom z interního dokumentu, který vyčíslil poškození firmy zákazem zakázek. Plevač podle obžaloby – po dohodě se Sovákem – navštívil právničku Metrostavu a naznačil, že problém vyřeší za 150 milionů: 50 milionů by dostal soudce Sovák, 50 Plevač a 50 advokátka Dana Kořínková.

Ta obratem informovala vedení Metrostavu, které později podalo už zmíněné trestní oznámení. „Vyhodnotila si to jako provokaci,“ stojí v obžalobě.

Soukromý detektiv Plevač při výslechu na policii odmítl vypovídat. Nereagoval nyní ani na žádost Seznam Zpráv o vyjádření. Státní zástupce v obžalobě píše, že podle něj by měl Plevač dostat šest let vězení a peněžitý trest 600 tisíc.

Oba pokusy získat úplatek – ten s asistentem Bíbou i ten s detektivem Plevačem – ztroskotaly. Zaprvé Sovák odvolání Metrostavu nedostal na stůl, připadlo jinému soudnímu senátu. Sovák sice na odposleších tvrdí, že dokáže některé z kolegů přemluvit, tito soudci ale u policejních výslechů jednoznačně popřeli, že by kdy se Sovákem o kauze mluvili.

A nadto začátkem prosince 2020 Sováka a spol. zatkli kriminalisté.

Ačkoli obžaloba přišla na soud už loni v prosinci, stále není stanovené datum, kdy začne hlavní líčení.