Na Telegramu, kde se šířilo lživé video s Pavlem, má podporu Babiš

Poté, co vláda po invazi Ruska na Ukrajinu nechala zablokovat proruské dezinformační weby, přesunuli jejich provozovatelé část svých aktivit na méně regulované kanály Telegramu. Vyplynulo to z analýzy, kterou loni v březnu publikoval na webu Investigace.cz datový analytik a vysokoškolský pedagog Josef Šlerka. Podle něj největší boom už ustal, přesto se Telegram stal dalším z důležitých dezinformačních kanálů.

„To, co můžeme vidět, je, že se skutečně tvrdé jádro antisystémového hnutí z velké části přesouvá do prostředí Telegramu,“ řekl pro Seznam Zprávy Josef Šlerka.

Ukázalo se, že skupiny sdílející obvykle proruský obsah nebo třeba dezinformace o covidu-19, píší i o prezidentských volbách a podporují Andreje Babiše. Je tam zřetelná i podobnost s kampaní předsedy hnutí ANO, který se snaží vykreslit Petra Pavla jako člověka, který by zatáhl Česko do války. Telegramové účty Pavla označují za „válečného štváče“.

Nejúspěšnější telegramové skupiny v Česku a na Slovensku, kde je tato platforma ještě oblíbenější, mívají od tisíců až po desetitisíce členů. Prorusky orientovaný účet neČT24, který minulou sobotu začal šířit lživé video s prezidentským kandidátem Petrem Pavlem, má přes 13 tisíc členů. Příspěvek byl sestříhán tak, aby to vypadalo, že generál Pavel chce vstoupit do války s Ruskem. Ve skutečnosti, jak je patrné z originálu videa, řekl pravý opak.

Další publikovaná zpráva je třeba o tom, že policie vyšetřuje falešnou SMS psanou jménem prezidentského kandidáta Pavla. Ta vyzývala lidi, aby se dostavili na pobočku české armády, kde dostanou výzbroj pro mobilizaci na Ukrajině. Autor u příspěvku naznačuje, že kdyby se problém týkal Babiše, policie by tak aktivní možná nebyla. „Zabývala by se policie případem, kdyby byl na jeho místě například Babiš?“ píše účet neČT24, aniž by předložil nějaký důkaz toho, proč by tomu tak mělo být.