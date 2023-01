Do kampaně vstoupily dezinformační weby. Nahrávají Rusku a Babišovi

Jsem poslední, kdo by chtěl zemi vtáhnout do války,“

Petr Pavel řekl, že udržení míru mu leží na srdci mnohem víc než řadě politiků, protože válku zažil a viděl, jak dopadá na vojáky i civilní obyvatelstvo. „ Jsem poslední, kdo by chtěl zemi vtáhnout do války,“ řekl a zdůraznil, že při své práci v NATO usiloval o udržení míru a odrazoval možné agresory od útoku na její členy.