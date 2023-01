Pavlovu minulost ve videu kritizuje Zemanův přítel. „Nekopu za nikoho,“ tvrdí

Kříženecký odmítá, že by cílem videa byla podpora Pavlova konkurenta Andreje Babiše. „Pana Babiše mám rád asi tak stejně jako pana generála Pavla. Nekopu za nikoho, rozhodně ne za Babiše,“ tvrdí.

„Za mě je to manipulativní video, které vzniklo za účelem, co vidí každý. Odradit lidi od volby generála Pavla. Ale je zapotřebí vidět, že to video udělal muž, který je hluboce svázán s bývalým režimem,“ hodnotí video vojenský historik Eduard Stehlík, který je zároveň podporovatelem Petra Pavla.