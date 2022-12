V archivu leží osobní spis vojáka Petra Pavla. Generál k němu klíč nedá

U Petra Pavla by tak měl tento spis obsahovat dokumenty do 30. listopadu 2018, kdy armádní generál svůj služební poměr u Armády ČR ukončil a odešel do zálohy. Z celé předchozí éry by o něm měly být nadále archivovány návrhy na personální opatření, hodnocení vojáka, hlášení osobních změn, informace o studiu a tak dále.

„Takže domnívat se, že by v mém osobním spise mohlo být něco, co by opakovaně neprošlo rukama pracovníků NBÚ, případně i dalších bezpečnostních orgánů, to je naivní,“ prohlásil pro Seznam Zpráv prezidentský kandidát. Uvedl, že je nadstandardně transparentní, ale nechtěl by se prý dostat do situace, kdy o něm budou kolovat další dokumenty, které on považuje už za ryze osobní.