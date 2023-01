Ověřeno: Jak je to s Babišovým billboardem

Andrej Babiš na billboardu tvrdí, že by nezavlekl ČR do války. To nemůže udělat ani Pavel.

Vítězové prvního kola prezidentské volby již spustili kampaň před finálovým víkendem. A hned první billboardy Andreje Babiše vyvolaly silnou odezvu. Tvrdí na nich, že nezatáhne Česko do války, protože je diplomat a ne voják. Že by jako prezident zemi nevtáhl do války, je pravda. V případě zvolení by to však neudělal ani Petr Pavel, jak se snaží výrok naznačovat – a podle reakcí na sociálních sítích a ve veřejném prostoru se mu to daří.