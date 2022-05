Kdo platí dezinformátorské aktivity Klausova muže Hájka? Stopy vedou na východ

„Zjistit to financování bylo velmi obtížné a zabránit tomu, aby někdo skrz tyto dezinformační weby ovlivňoval značnou část české společnosti, je ještě mnohem těžší,“ popisuje Valášek.

„Je to velmi alarmující ilustrace toho, jak v současné době nevíme, kdo a s jakými motivy může relativně jednoduše financovat zpravodajský portál nebo pseudozpravodajský portál, který zasahuje poměrně velkou část společnosti,“ říká Valášek.

Právě Protiproud je jedním z dezinformačních webů, které byly na přání Vojenského zpravodajství zablokovány. Důvodem je třeba to, že ruskou invazi na Ukrajinu označil za „říznutí skalpelem do vředu“ s cílem „vyčistit hnisající ránu“.

„Lež není názor, a to co Protiproud publikuje, jsou opravdu snadno vyvratitelné lží, které jenom zapadají do toho dlouhodobého působení pana Hájka,“ popisuje reportér.