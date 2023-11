Šéfové silničářů jezdili na luxusní zájezdy s firmami, kterým přihrávali zakázky

„Opakovaně je zištně zvali na luxusní zájezdy a pobyty, které jim minimálně z části hradili a společně s nimi se těchto zájezdů účastnili,“ uvedli policisté do obvinění k první části případu.

„V období od počátku roku 2014 do srpna 2020 se podařilo získat těmto společnostem, které po celou dobu jejich existence fakticky sami ovládali, zakázky ŘSD v celkovém objemu 149 821 764 korun,“ uvedli vyšetřovatelé.

„Opatřili jim prospěch spočívající v podnikatelském zisku ze zakázek, současně ale museli vědět, že svým jednáním mohou poškodit samotné ŘSD, neboť pokud by výběr dodavatele provedli řádným způsobem a umožnili skutečnou soutěž a konkurenční boj, pak mohli zakázky zadat za nižší ceny,“ napsali dále policisté.

Trojici pracovníků - jde o šéfa regionální pobočky ŘSD a dva ředitele střediska správy a údržby dálnic - detektivové podezřívají z několika trestných činů. Případ však policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu vyčlenili do samotného řízení a oddělili ho tak od kauzy, v níž minulý týden padla obvinění. V případě lidí z ŘSD, jak bylo už zmíněné, zatím obvinění policie nevznesla.

Policie v obvinění uvádí, že si dnes obvinění bývalí zaměstnanci stavební firmy PORR přikláněli přízeň pracovníků krajských organizací i Ředitelství silnic a dálnic různým způsobem. Dávali jim dary, zvali je na obědy nebo na posezení ve vinném sklepě. Tím to ale neskončilo. Poskytovali jim podle policistů také sponzorské dary, darovali permanentky na hokej či fotbal. Dokázali rovněž domluvit specializované vyšetření ve Vojenské nemocnici Olomouc. Nebylo ani výjimkou, že jim hradili zahraniční pobyty na horách nebo nechali opravit jejich domy.

V případě, že se podezření skutečně potvrdí, je podle ředitele Mátla ŘSD připraveno situaci řešit důrazněji. „Myslím si, že nemá smysl v tuto chvíli dělat unáhlené kroky. Pokud by to však bylo v duchu, že do toho budou tyto osoby zainteresovány nebo bylo zahájeno trestní stíhání, budeme konat okamžitě,“ prohlásil Radek Mátl.