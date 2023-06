Nechceme vás v Česku, řekly úřady bohatému Rusovi. Stvrdil to i soud

Ruský 48letý podnikatel žije v Česku s manželkou a dětmi více než 12 let. Zbohatl na obchodování s cizími měnami přes internet. Stal se známým především tím, že v minulosti získal do majetku hned tři zámky (Chotoviny, Nemyšl, Horní Maršov). První dva jsou dnes zapsány na jeho manželku Annu, třetí, který v roce 2018 rukou žhářů vyhořel, už má v katastru uvedeného jiného (českého) majitele. Jeho rodině patří i rodinné domy a další rozsáhlé majetky. Majzus je také jednatelem firem, které dle rejstříku vaří vlastní pivo a hospodaří v zemědělství.

Sergej Majzus v žalobě mimo jiné uvedl, že tuzemské úřady zasáhly do jeho práv. Jeho rodina podle něj dlouhodobě žije v Česku a nebude s ní moci být v kontaktu. Navíc tvrdí, že po návratu do Ruska by mohl být politicky pronásledován anebo povolán do války na Ukrajině.