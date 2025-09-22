Není to téma, uhájili politici ODS nemocného radního, jenž zapomněl na miliony

Článek
Zastupitelé Jihomoravského kraje se na pondělním jednání zabývali kauzami radního Karla Podzimka (ODS), na něž v uplynulých týdnech upozornily Seznam Zprávy.
Politikovi například nesedí vykázané výdaje s doloženými příjmy. Když se o jeho účetnictví začala redakce zajímat, zpětně přepsal majetková přiznání. Podzimek se rovněž angažoval v kauze někdejší ubytovny znojemské nemocnice, která skončila v rukou brněnské političky ODS.
Opoziční hnutí ANO vyvolalo hlasování o výzvě k Podzimkově rezignaci. „V posledních týdnech jsme svědky seriálu afér a kauz Karla Podzimka. Tyto kauzy poškozují důvěryhodnost zastupitelstva a celého kraje,“ přednesla výzvu zastupitelka hnutí ANO Ivana Solařová.
Zastupitelům nicméně chyběl dostatečný počet hlasů. Podzimka, jenž se veřejné konfrontaci již několik týdnů vyhýbá, se zastal klub ODS. Lidovci se hlasování zdrželi.
„Pan Podzimek je zdravotně indisponován, informace čerpáme především z veřejných zdrojů. V tuto chvíli nám nejsou známy žádné okolnosti, na základě nichž bychom navrhovali nějaké změny v radě Jihomoravského kraje,“ přednesl před řečnickým pultíkem náměstek hejtmana Jiří Crha (ODS).
Kauzy, v nichž figuruje radní Podzimek:
Lidovečtí zastupitelé se hlasování zdrželi. Hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) těsně před hlasováním opustil sál. Na dotaz opozičních zastupitelů Grolichovi kolegové uvedli, že „odešel na schůzku“. Hlasování o (ne)podpoře Podzimka v setrvání ve funkci radního pro životní prostředí se tak vyhnul.
„Vypadá to, že pan hejtman vás v tom nechává vykoupat a nechce se jednání účastnit,“ poznamenal směrem ke koalici Spolu zastupitel hnutí ANO Milan Vojta.
Podzimka se několikrát zastal jeho stranický kolega a radní pro investice David Grund (ODS). „Jsou politici, kteří stojí před soudem a ze svých funkcí neodstupují. Každý bychom si měli zamést před svým prahem. Nepřál bych vám zažít ten tlak, co on teď zažívá,“ reagoval na kritiku hnutí ANO Grund.
Podzimkovy kauzy přitom zlehčoval. „Nemyslím si, že toto je významné téma,“ doplnil. Reportéři SZ chtěli po jednání zastupitelstva jeho prohlášení vysvětlit, on to ale nechtěl na přímý dotaz komentovat. Prý spěchá na schůzku. „Pošlete mi to mejlíkem, já vám odpovím, teď nemám čas,“ tvrdil Grund a chvatně opouštěl sál.
Podzimkova nemocenská
Samotný Podzimek na jednání chyběl. Politici ODS tvrdí, že je nemocný. Jenže se tak nechová. Když se reportéři SZ minulý týden pohybovali v okolí Podzimkova bydliště, všimli si, že politik ve svém domě přijímá návštěvy. Vycházel z domu ven v tričku a nemocně nepůsobil. Rovněž trávil hodiny mimo domov, odkud odjížděl svým BMW.
„Všichni kolegové jsou informování o mém zdravotním stavu a respektují to, což je obecná norma slušnosti,“ odpověděl na dotaz redakce radní. Na otázku, v čem jeho nemoc spočívá, nereagoval.
V jeho znojemském domě jej mimo jiné navštívil muž, jenž přijel autem společnosti znojemského podnikatele Františka Molíka. Jeho firmy pravidelně získávají od města zakázky a Podzimkovi zároveň rekonstruují jeho chatu na Vranovské přehradě.
Už minulé pondělí se kvůli nemocenské Podzimek omluvil z jednání znojemského zastupitelstva, kde jej opoziční zastupitelé rovněž vyzývali k rezignaci. Na jednání byl připojen alespoň online.
„Nejsem si vědom, že bych dělal korupční práci. Pomáhám občanům,“ oponoval kritice znojemských zastupitelů Podzimek. „Změnil jsem majetkové přiznání, byly tam nějaké chyby, přiznání opravují stovky politiků ročně,“ bránil se politik. Jeho kroky přitom Ministerstvo spravedlnosti, které registr přiznání veřejných činitelů spravuje, označilo za „nestandardní“. A politikův postup prověří.
Podzimka nevyzývají k odstoupení pouze opoziční znojemští či jihomoravští zastupitelé. K výzvě se přidaly i špičky hnutí ANO. Před dnešním jednáním zastupitelstva přišla klub hnutí podpořit jihomoravská jednička Alena Schillerová.
Kvůli Podzimkovi svolala tiskovou konferenci přímo v budově kraje.
„V posledních týdnech se v případě radního Karla Podzimka obnažily obchody, které si nezadají se kšefty z devadesátých let. Obchody přikryté vždy usmívajícím se hejtmanem Grolichem. Podzimek se domnívá, že pro něj neplatí zákony ani morálka. Zbaběle ho kryje koalice Spolu. Hejtmane Grolichu, přestaňte strkat hlavu do písku a jednejte,“ vyzvala politika před jednáním zastupitelstva Schillerová.