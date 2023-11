Neprávem je odsoudili na základě pochybných stop. Justiční omyl, řekl soud

Jak omylné pachové stopy do roku 2018 byly, rozebraly redaktorky Seznam Zpráv ve třetím díle investigativní série Slopné: Kdo je vrah? Právě pachové stopy totiž sehrály v případu vraždy ve Slopném, za niž už 11 let ve vězení sedí dva mladí muži, významnou roli.

Dvě maskované osoby v roce 2015 vtrhly do prodejny se šperky a začaly loupit. V činu je ale vyrušili náhodní svědci, jednoho z nich poté jeden z pachatelů postřelil do nohy. Z místa činu oba pachatelé ujeli na motorce.

Žádný ze svědků předvolaných soudem nikdy neřekl, že by loupež spáchal Zezula nebo jeho známý z vesnice Skalický. Co svědci popisovali, byl výškový rozdíl mezi oběma pachateli.

V průběhu soudního líčení se Skalickým a Zezulou se ke slovu dostal někdejší znalec v oblasti pachových stop Martin Kloubek, který v případu zpracoval znalecký posudek. Při procesu v roce 2018 o nově upravené metodě řekl: „Snažili jsme se prosadit, aby metoda byla více věrohodná, validní. Prokázalo se, že věrohodná je, ale bylo soudy vytýkáno policii, že psovod to zakládá sám. Dnes už to musí založit jiná osoba. Pokusy nevyvrátily, že je metoda věrohodná.“

Dnes již zesnulý Kloubek mluvil o výzkumu, který od roku 2011 na popud Ministerstva vnitra prováděla Česká zemědělská univerzita přímo na policejních psech. Její výzkumníci dokázali, že věrohodnost výsledků pachové komparace prováděné do roku 2018 byla velmi nízká. Od používání pachových stop jako důkazu vědci naopak odrazovali (viz box níže).

„Přinejmenším v některých případech jsou psi změnami v chování psovoda při provádění pachové identifikace ovlivňování,“ stojí dále ve studii. To znamená, že pes dokáže vycítit, který pachový vzorek si psovod přeje označit - to znamená většinou ten, který ke srovnání poslala policie.

Ve svém rozsudku pak dále uvedl, že jestliže by se neměly brát v potaz výsledky pachové identifikace, u které vědci zjistili velkou chybovost, nemohly by se brát validně ani svědecké výpovědi, kdy dle něj část lidí lže a část si věci nepamatuje.

„Co horšího by mělo soudy upozornit na to, že metodu pachové identifikace nelze brát jako validní důkaz, to už nevím,“ dodal Cholenský.

V postupu zlínských kriminalistů ale Šnajdr vidí podobnosti s případem vraždy ve Slopném. Byl to právě on, který redaktorku o kauze Maroše Straňáka a Davida Šimona informoval. Při jeho pobytu na Mírově se totiž se Straňákem seznámil - a o případu se bavili.

„Pachové stopy, podpůrné prostředky, které sloužily k tomu, aby to vypadalo, že to jsou právě oni dva. Svědci, kteří byli najednou vytáhnutí odnikud. Jak probíhalo jejich obvinění, jejich proces, to se víceméně shodovalo se mnou. A člověk není hloupý a ví, že se to nestane jen jednou,“ říká Šnajdr.