O rezignaci Daňhela jsem věděl, ale překvapila mě rychlost, říká Stříž

„Bavili jsme se o tom od poloviny května. Překvapilo mě, že se rozhodl takhle brzy,“ říká k rezignaci olomouckého vrchního státního zástupce Radima Daňhela nejvyšší státní zástupce Igor Stříž.

Podle svých slov už má vytipované kandidáty, kteří by mohli Daňhela nahradit. Zároveň si nemyslí, že by bylo ohrožené vyšetřování sledované korupční kauzy s městskými byty v Brně.

Překvapila vás rezignace Radima Daňhela?

Pan magistr Daňhel o tomhle kroku uvažoval už delší dobu. Seriózně jsme se o tom bavili zhruba od poloviny května s tím, že já jsem ho nepřemlouval, ale snažil jsem se, aby ten svůj krok oddálil. Protože je to spojeno s hledáním nástupce, s předáním agendy a dalšími věcmi. No, a v tomhle mě trošku překvapil, že se rozhodl takhle brzy. Rozhodně bych ovšem chtěl zdůraznit, že k tomu nebyl nucen ani jinak přemlouván.

Neuvedl jeden z důvodů to, že třeba se necítí dobře pod ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem?

To vůbec nezaznělo. Ale obecně ty důvody, které jsou v rovině jeho osobního rozhodnutí, musíte chtít po něm. Protože já dosud ani nemám kopii toho rezignačního dopisu, takže já se k důvodům konkrétně vyjadřovat nechci za něj, abych to nezkresloval.

On v prohlášení uvedl, že mu vadilo, že nemůže Vrchní státní zastupitelství v Olomouci efektivně řídit při existenci poboček v Brně a Ostravě. Byl to ten hlavní důvod?

Ano, bavili jsme se o tom. Ale já jsem mu vysvětloval, že jakékoliv změny z hlediska personálií, poboček by měly projít nějakou podrobnější analýzou. A on si tohle zřejmě bral jako osobní odpovědnost. Některé ty problémy, které vznikly působením kolegů právě na těch pobočkách.

Jak teď vnímáte to, že právě odchází vrchní státní zástupce, pod něhož spadá ostře sledovaná bytová kauza a zastupitelství teď bude nestabilní?

Ten krok nevnímám jako šťastný. Ale bylo to jeho pevné osobní rozhodnutí. Zákon pamatuje na to, že pan vrchní zástupce bude ve funkci do konce července. Pak tam má velmi kvalifikovaného náměstka Radka Bartoše, který tu ten úřad může vést. A já se pustím do hledání nového vrchního zástupce.

A máte nějaké tipy?

No, v hlavě něco mám, ale s tím se vám svěřovat nebudu. Pro mě bylo překvapivé to načasování. Já bych si představoval, že k tomu kroku přistoupí pan kolega Daňhel trošku později. Bavili jsem se o tom spolu zhruba v polovině května a já jsem potřeboval mít prostor, abych si utřídil myšlenky, abych se mohl věnovat právě hledání nástupce, aby to mezidobí tam bylo co nejkratší.

Nebojíte se o průběh té bytové kauzy? Protože Radim Daňhel odchází, ministr Blažek po vás chtěl informace o osobních poměrech státní zástupkyně Petry Lastovecké, která kauzu dozoruje…

Já si myslím, že doktorka Lastovecká není člověk, který by se nechal odradit nebo zastrašit nějakými novým články nebo nějakými interpelacemi. K ní přímo ty tlaky nedoléhají, řešíme to já a vrchní státní zástupce, takže nemám obavu. Navíc to vedení vrchního státního zastupitelství zůstává nedotčeno. Kolega Daňhel tam je do konce července a já si myslím, že ta situace se bude urychleně řešit.

Mluvil jste o rezignaci Radima Daňhela s ministrem Blažkem?