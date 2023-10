O svéprávnosti Redla už nebude rozhodovat soud v Plzni

„V rámci uvedené věci došlo k postoupení k Okresnímu soudu ve Zlíně, a to z důvodu jeho místní příslušnosti,“ potvrdil Seznam Zprávám místopředseda Okresního soudu Plzeň-město Jan Špalek.

Pokud by soud žádosti vyhověl, mohlo by to mít vliv na Redlovo aktuální obvinění v kauze Dozimetr. Už v roce 2007 se totiž Redl kvůli svému špatnému psychickému stavu vyhnul obžalobě, když jej chtěli policisté dostat k soudu kvůli kauze úvěrového podvodu v případu odsouzeného podnikatele Radovana Krejčíře. Jenže tehdy státní zástupkyně Petra Pavlánová jeho stíhání přerušila, protože dvě znalkyně objednané policií došly k závěru, že Redl trpí vážnou depresí.