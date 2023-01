Putinův pašerák. Z Ruska se dostává zakázané zboží do Evropy

„Infrastrukturu jsem stavěl tři měsíce. Zboží vozíme kamiony přes Gruzii do Turecka, nebo lodí z Novorosijsku do Istanbulu,“ popsal Rochal na jednání s reportérem, který vystupoval jako obchodník, poptávající ruské dřevo a železo.

„V Turecku změníme zemi původu. Všechna ruská razítka zmizí, vybělíme jméno firmy. Z Turecka zboží potom převezeme do Bulharska, do další mé společnosti. Odtud vy potom kupujete. Takže papírově ne z Ruska, ne Turecka, ale z Bulharska. Můj člověk udělá úplné celní odbavení,“ představil celý řetězec Rochal. Na důkaz svých slov předložil katalogy a ceníky ruských společností. Ale nejen to. Poslal i dokumentaci zakázky, kterou realizoval v září. Ruské dřevo tehdy dodal do Polska.