Odvolací soud vysvětlil, proč zrušil osvobozující verdikt nad Babišem

Ve svém rozhodnutí, které mají Seznam Zprávy k dispozici, to připouští odvolací senát Evy Brázdilové, jenž zrušil zprošťující nepravomocný rozsudek. Udělal to proto, že soudce Jan Šott, který bude muset kauzu znovu řešit, nehodnotil některé důkazy správně. Což ale neznamená, že bude Babiš odsouzen.

Podle soudkyně Brázdilové to ale nebude jednoduché prokázat. „V případě posuzování Farmy Čapí hnízdo jako malého nebo středního podniku by otázka sousedního a relevantního trhu nebyla jednoduchá a minimálně z hlediska subjektivní stránky by byla poměrně problematická,“ uvedla v rozhodnutí Brázdilová.