Ozval se do Bruselu, Kupka mu zrušil úřad. Odplata whistleblowerovi, píše soud

Než se to stalo, oznámil Pavel Kodym jako šéf úřadu Evropské komisi, že Kupkovo Ministerstvo dopravy plánuje miliardovou injekci do prodělávajících státních Českých drah a že to může být nelegální. Vláda pak zrušila už připravené další jmenování Kodyma do čela úřadu a sám Kupka se jako poslanec zasadil o to, aby byl zrušen celý drážní úřad.