Soud: Ministr dopravy nezákonně připravil o místo whistleblowera

Minulý týden vláda na návrh Pavla Blažka zrušila místo řediteli insolvenčního odboru Ministerstva spravedlnosti Janu Benýškovi den poté, co oficiálně oznámil podezření na postupy ministrova náměstka ve věci insolvenčních správců.

Blažkův vládní a stranický kolega Martin Kupka z ODS už to dopracoval dále. Minulý čtvrtek už totiž soud pravomocně konstatoval, že ve svém resortu vůči jinému whistleblowerovi – bývalému řediteli Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře Pavlu Kodymovi – postupoval nespravedlivě, když zrušil jeho ohlášené jmenování do funkce po tom, co Kodym Evropskou komisi upozornil na možné nezákonnosti.