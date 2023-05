Rekordní zadlužení Českých drah. Experti varují, že úvěry nebudou splatitelné

Pokud by dráhy ztratily důvěru věřitelů, mohly by se velmi snadno dostat do platební neschopnosti a musel by patrně následovat odprodej části majetku.

Dnes Prachař vzpomíná, co tomu předcházelo. „Dostali jsme dopis od ratingové agentury Moody’s. Hrozilo snížení ratingu, což by v lepším případě zvýšilo náklady na obsluhu dluhu – stouply by úroky, v horším by to mohlo znamenat, že se rating už dostane mimo investiční pásmo, což by fakticky znamenalo, že dluhopisy budou splatné a firma se dostane do bankrotu,“ popisuje Prachař.