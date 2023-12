Kupka se zdráhá jmenovat do Českých drah známého whistleblowera

Jako úředník se Leo Steiner dostal do konfliktu se šéfy už předtím, když upozornil na machinace s rozdělováním eurodotací v ROP Severozápad v Ústeckém a v Karlovarském kraji. Do nich byli i zapojeni i někteří místní bossové z ODS či z ČSSD a stanuli kvůli tomu před soudem.

V únoru Martin Kupka nečekaně stáhl jeho další už připravené jmenování do čela úřadu. A stalo se tak ve stejný den, co se ministr dozvěděl o dopise, který Kodym poslal do Bruselu a vyjádřil v něm pochybnosti ohledně chystaného převodu pozemků Českých drah.

Soud jednání ministerstva vůči úředníkovi Kodymovi označil poté za nezákonné a nařídil Kupkovi, že má Kodyma do funkce navrhnout znovu. Mezitím ale bylo v Parlamentu rozhodnuto o zrušení celého někdejšího Kodymova úřadu. To ostatně navrhl osobně Kupka, když k urychlení akce využil svého mandátu a věc navrhl jako poslanec Sněmovny. Tudíž ani neproběhlo připomínkové řízení.

Leo Steiner říká, že by klidně nominaci do řídicího výboru Českých drah přenechal někomu jinému z Ministerstva pro místní rozvoj, pokud by byl u Kupky průchodnější. Ale chtěl by transparentní postup. „Řádný postup by byl, kdyby mě pozvali na tu vládní výběrovou komisi a buď mě vybrali, nebo ne,“ doplnil Leo Steiner.