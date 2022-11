Osm podezřelých pasáží disertační práce policejního exprezidenta

Diplomat Tuhý, který doktorský titul získal na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava a v příštím roce by měl ze Slovenska přesídlit na ambasádu do Slovinska, tvrdí, že „má určitě čisté svědomí“ a že „rozhodně nikde neopisoval“. A brání se: „Jestli je tam nějaký renonc, že tam byl opomenutý nějaký zdroj, to se samozřejmě může stát každému, jsme přeci jenom lidé.“

Jan Mach to v posudku komentuje takto: „Není pravděpodobné, že by jak disertant, tak autor článku tyto zdroje takto doslovně přepsali, resp. přeložili stejné pasáže z české a zahraniční publikace. Je důvodné podezření, že zdroje byly disertantem doplněny do zkopírovaného textu pouze za účelem zvýšení odborné důvěryhodnosti, aniž by z těchto publikací skutečně vycházel.“