Podvedli přes 900 lidí, tvrdí policie. V kauze figuruje i bývalý fotbalista

Pokud policisté a soudci obviněným prokážou vinu, půjde o jeden z největších podvodů na seniorech v historii Česka. Stovky lidí nad padesát let uvěřily výhodnému investování a firmám z holdingu Ramfin vypůjčily často své celoživotní úspory, celkem 234 milionů korun.

Čtyři lidé čelí obvinění z podvodu, hrozí jim až deset let vězení. „Počet obviněných je stále stejný. Osoba, která byla vzata do vazby, již byla z vazby propuštěna,“ uvedl pro Seznam Zprávy mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej.

Policisté podle aktuálních informací zaznamenali přes 900 poškozených klientů. Některým je i přes devadesát let. „S ohledem na stadium trestního řízení nelze sdělovat žádné bližší informace,“ sdělil dozorující státní zástupce Aleš Sosík.

Seznam Zprávy už dříve informovaly, že firmy si získávaly důvěru starších lidí. Nejdříve jim slibovaly pomoc se sháněním řemeslníků, dodavatelů energií či advokátů, pak i „výhodné“ investice do vlastních dluhopisů se zhodnocením přes dvě procenta. „Kdyby nabízeli třeba patnáct procent, přijde mně to divné. Takto jsem v investici neviděla nic podezřelého,“ sdělila Seznam Zprávám jedna z klientek Marie T.

Celostátní služba lidem nad padesát let nabízela slevové karty či poradenské služby s energiemi či zhodnocením peněz.

Do kontroverzního byznysu byl zapojený také Honkův stejnojmenný syn Miloslav Kufa. Tři na sobě nezávislé zdroje redaktorovi potvrdily, že právě třicetiletého podnikatele policisté po rozsáhlé razii poslali do vazby. Nyní už jsou všichni stíhaní na svobodě.

Tato společnost rovněž vydala první dluhopisový program, a to letos v březnu. Od věřitelů žádá na svou činnost 490 milionů korun. Experti od investice do firmy odrazují. „Tyto dluhopisy bych si rozhodně nekoupil a varoval bych před nimi. Nemají je zajištěné, je to předlužené. Takový Ramfin II,“ uvedl investiční analytik Martin Dočekal.