Policie obvinila pořadatele demonstrací Vrabela. Z podvodu s dotacemi na covid

Pořadatel demonstrací s proruskými řečníky Ladislav Vrabel sice brojil i proti vládním covidovým opatřením, to mu však nebránilo, aby zároveň od státu kasíroval covidové dotace.

Seznam Zprávy už v únoru rozkryly , že jako jednatel tří firem, které tvrdily, že provozují restaurace, získal za rok 2021 od Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) v součtu 2,4 milionu korun. Jako kompenzaci za to, že údajně nemohly vydělávat.

Jihočeská policie nyní Vrabela obvinila z dotačního podvodu. Hrozí mu až osm let vězení.

Vrabel tvrdí, že je nevinný, a stíhání dává do souvislosti s tím, že pořádá protivládní akce a že se ho systém pokouší zničit.

Obviněný Vrabel se k věci vyjádřil ve facebookovém videu. „Dělal jsem to, co dělali všichni normální jednatelé společností – snažili se dostat covidové dotace (…) a teď mě viní, že to je podvod,“ uvedl Vrabel na sociální síti.