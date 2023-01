Soud poslal Vrabela do konkurzu. Sám se usvědčil z nepoctivosti

Pořadatel protivládních demonstrací Ladislav Vrabel nastřádal v posledních měsících více než milion korun na darech od svých příznivců. Peníze údajně využívá jen na pořádání dalších demonstrací, jejich účetnictví ale nikdy nezveřejnil. Z čeho sám žije, je nejasné.

Zároveň má Vrabel zhruba třímilionové dluhy, které nesplácí. Přestože se k tomu zavázal výměnou za ochranu před exekutory. Insolvenčnímu správci pak ale začal tvrdit, že nemá žádné příjmy ani majetek a dluhy nemá z čeho zaplatit.

Pátrání reportérů ale už dříve odhalilo, že Vrabel prodal motorku a koupil další, nebo že nabízel na facebooku za dva miliony pozemek u Vltavy. Podnikal také v trojici firem. Soud i insolvenční správce tak o jeho tvrzeních získali vážné pochyby, které vedly až k dnešnímu jednání českobudějovického krajského soudu.

Soudce Zdeněk Strnad se Vrabela pokoušel předvolat už od září. Muž se ale opakovaně z jednání omlouval. Tvrdil třeba, že je nemocný, když následně vyrazil na jednu ze svých demonstrací. Hájil se i chorobou své tchýně, nebo obvinil soudce z podjatosti, čímž jednání oddálil.

K soudu Vrabel dorazil až v pátek. Potom, co ho soudce upozornil, že v případě, že ani tentokrát nepřijde, ho může pokutovat a nechat předvést policií.

A soudce jeho vysvětlování, že dělá vše pro to, aby dluhy zaplatil, neuvěřil. Argumentoval nejen zjištěními reportérů, ale také prohlášeními, které soudní úřednice do spisu přepsaly z facebookových videí samotného Vrabela.

„Insolvence se zrušuje. Na majetek dlužníka se uvaluje konkurz,“ uvedl po sedmihodinovém jednání soudce Strnad s tím, že Vrabel nehodlá udělat dost pro to, aby měl dostatečné příjmy k uspokojení věřitelů. A z jeho vyjádření na sociálních sítích plyne nepoctivý úmysl se splácení svých dluhů vyhnout.

„Za 17 měsíců z 2,7 milionu obdrželi věřitelé 14 tisíc korun. Vše neběželo tak, jak má a stále neběží tak, jak má,“ shrnoval v průběhu jednání soudce. „Těch měsíců, kdy do insolvence nepřišlo nic, byla polovina, nebo více než polovina,“ dodal soudce Strnad.

Politický proces! Vlastně ne

Vyhověl tak žádosti insolvenčního správce. „Plnění je nedostatečné. Svůj příjem snižoval, bral si neplacené volno, nevykonával přiměřenou výdělečnou činnost. Zasílal jsem mu nabídky z úřadu práce. Ani jednou mi na to neodpověděl,“ shrnul insolvenční správce Martin Koubek.

Ten nyní dostane do správy veškerý Vrabelův možný majetek. Vrabel navíc přišel o možnost zbavit se všech svých dluhů zaplacením jen jejich malé části, což insolvence umožňuje. Vrabel se ještě může bránit u vrchního soudu.

Koubek ale také zvažuje, že zaslané příspěvky na demonstrace bude po Vrabelově ženě Bojaně Vurdelja vymáhat soudně.

Vrabelovi nepomohla ani obhajoba advokáta Radka Suchého, kterého si dříve jako „odborného garanta pro oblast práva a spravedlnosti“ vybralo i hnutí Trikolora.

V průběhu jednání Vrabel řekl, že některé z nároků věřitelů jsou podvod, i když je dříve uznal bez námitek. A prohlásil také, že jednání považuje za politický proces. To pak bral jeho právník zpět. „Nepovažuje to za politický proces, je to nesmysl,“ uvedl.

Motorka, moje láska

Soud řešil, zda Vrabel netajil svůj majetek. Muž nedokázal u soudu říci, kolik peněz mu od fanoušků přesně přišlo, ani na co je vynaložil. Finance chodily na účet jeho manželky nebo spřátelených osob. „Dlužník si ani korunu nevzal pro svoji potřebu,“ tvrdí advokát Suchý s tím, že to přesně zdokladují.

Vrabel byl také jednatelem tří firem ovládaných manželkou, ale soud přesvědčoval, že to dělal zadarmo. „Bral jsem to tak, že jí pomáhám, když ona pomáhá mně,“ uvedl Vrabel.

Insolvenčního správce ale zajímalo i to, co podnikatel udělal s penězi za prodej majetku, který se odehrál pod jeho jménem na facebooku. Například se zhruba čtyřiceti tisíci, které získal prodejem motorky Kawasaki Ninja ZX9R. Na splacení dluhů totiž peníze nešly.

„To byla motorka mojí manželky. Prodával jsem ji, protože je cizinka, a lidé obecně nemají důvěru k cizincům, když něco prodávají,“ tvrdil soudci Vrabel. Podobně se vyjadřoval o prodeji telefonu iPhone, Apple Watch nebo motorového kolečka.

Foto: Facebook.com, Seznam Zprávy Ladislav Vrabel na Facebooku úspěšně prodal motorku. Peníze z toho na splacení dluhů nevyužil.

Strnad mu ale citoval z předchozího článku reportérů, kteří získali původní text inzerátu. „Je to moje láska, ale zamiloval jsem se jinde. Pořídil jsem si rychlejší, mladší, znáte to. Bigamii neprovozuji, takže Kawa jde k někomu jinému. Peníze mě až zas tak netrápí, tak jsem ji dal zalevno,“ napsal zhruba před rokem o motorce zájemcům Vrabel.

„S manželkou samozřejmě jezdíme na té motorce, mám rád tu motorku,“ uvedl Vrabel s tím, že to ještě neznamená, že je jeho. I nová motorka BMW je prý manželky. Pozemek, který se pokoušel za miliony prodat, zase prý patří jeho srbské tchýni.

V jednom ze svých vysílání pro tisíce lidí na facebooku přitom Vrabel otevřeně přiznal, že majetek je napsaný na ženu kvůli tomu, aby ho insolvenční správce nemohl prodat a využít na splácení dluhů. I to mu soudce z textu reportérů přečetl.

„Společnost patří manželce, nepatří mně. Protože mám insolvenci, tak mi ani patřit nemůže. To auto, kterým jezdíme, patří manželce. Ta motorka samozřejmě patří manželce. Nemůže patřit mně, protože kdyby mi patřila, tak by mi ji insolvenční správce sebral. To má úplně jasnou logiku,“ vysvětloval Vrabel.

Demonstrace jako reklama na reality

Insolvenční pravidla říkají, že Vrabel musí vynaložit ke splacení svých dluhů veškeré úsilí. Soudce ale podotkl, že muž nepracuje a neplní další povinnosti, zato v průběhu insolvence pořádá desítky demonstrací.

„Dělám to ve svém volném čase. Jsem člověk, který rád aktivně odpočívá,“ tvrdil Vrabel s tím, že mu to zabírá hodinu denně. Na to ale Strnad kontroval tím, že kvůli demonstraci na Pražském hradě například nebyl u soudu a v dalším facebookovém videu mluvil o tom, že se musí věnovat demonstracím a ne reagovat na požadavky státních orgánů.

Vrabel doplnil, že protivládní demonstrace a videa také využívá k inzerování svého byznysu s realitami v Srbsku, což mu prý vydělá na zaplacení dluhů. Skutečně – své příznivce například děsil tím, že bude kvůli postupu Západu jaderná válka a on jim prodá dům v bezpečném Srbsku.

Podmínkou insolvence je i to, aby dlužníci nezvýhodňovali konkrétní věřitele. Soudce se tak podivoval nad dalším internetovým prohlášením Vrabela. To se týkalo miliardáře Karla Janečka, kterému dluží 200 tisíc. „Jemu ty peníze vrátím,“ vykládal Vrabel na facebooku s tím, že u ostatních je mu to „morálně“ jedno, protože některé další pohledávky byly podvodem.

Strnad také zdůraznil, že dlužník je povinen veškeré dary vydal insolvenčnímu správci a nesmí je bez jeho povolení odmítnout. Vrabel se přitom chlubil na videích tím, že ho čtvrt hodiny přemlouval někdejší spolupořadatel demonstrací a podnikatel Jiří Havel, že za něj tři miliony zaplatí. A on odmítl. U soudu už Vrabel uváděl, že to prý nebyla vážně míněná nabídka a zákon tak neporušil.

Zaměstnání u manželky

Usvědčily ho ale i další vlastní příspěvky na facebooku. Krom velebení Vladimira Putina a napadání Ukrajinců ve videích pro své fanoušky totiž mluvil i o tom, že mu na insolvenci nezáleží. I když v soudní síni tvrdil, že stojí o její pokračování.

„Mně to je úplně fuk, jestli bude pokračovat, nebo nebude pokračovat, protože žiju v Srbské republice a to, že prostě to insolvenční řízení probíhá dál a že jsem zaměstnaný v České republice a splácím tam to insolvenční řízení, tak to dělám proto, že chci, aby to insolvenční řízení probíhalo, a když to nebudu chtít dělat, tak budu zaměstnaný v Srbské republice, budu mít víc peněz a nebudu muset tyhlecty věci splácet, protože žiju už v Srbské republice,“ nechal do spisu přepsat jeden z Vrabelových výstupů soudce.

Vrabel se při jednání ohrazoval proti tomu, že by jeho veřejné výstupy, které sledují tisíce lidí, měly mít na soud vliv. „Nevím, proč soud zaznamenává hovory na mém soukromém facebookovém profilu. Mám to pouze pro přátele, ne pro potřeby soudu,“ uvedl Vrabel.

Soudce s tím ale nesouhlasil. „Pokud dlužník sám uvedl, že má desetitisíce sledujících, nejde o soukromá vyjádření. Poslouchat může kdokoliv, tedy i insolvenční soud,“ řekl Strnad.

Hájil se, že sám sobě nezaplatil

Vrabel se hájil, že například v posledních měsících hradit své dluhy nemohl, protože od zaměstnavatele nedostával výplatu. „Můj klient neobdržel mzdu za listopad a prosinec. Budeme ji vymáhat,“ řekl Suchý.

Tím zaměstnavatelem ovšem až do včerejška byla firma Originala CB, které dle obchodního rejstříku dělá jednatele sám Vrabel. Peníze by tak vymáhal sám po sobě. Společnost navíc vlastní jeho manželka.

Na to měl ale Vrabel odpověď. Tvrdí, že ani jedno už od loňského roku neplatí a nový majitel jen změny do rejstříku nezanesl. Podle insolvenčního správce jde o muže srbské národnosti.

Foto: justice.cz, Seznam Zprávy Jednatelem firmy, která údajně dluží Vrabelovi výplaty, je v obchodním rejstříku doteď sám Vrabel.

Soudu Vrabel při líčení sliboval, že tentokrát už opravdu dluhy začne splácet, protože od ledna prý má novou práci v realitách a z 30 tisíc měsíčně, které vydělá, bude hladit splátky, k nimž se zavázal. Pražská firma, která ho nově zaměstnává, patří opět jeho manželce, která ji koupila v prosinci. Vrabel po dotazech připustil, že společnost nemá nejspíše žádný majetek a on je jejím jediným zaměstnancem.

Přesto tvrdil, že jeho příjem nejspíše poroste, protože Čechům bude prodávat nemovitosti v Srbsku. Připustil zároveň, že prostřednictvím nové firmy žádné domy zatím neprodal. „Když nemá firma žádný prodej, z čeho vám zaplatí mzdu?“ ptal se soudce. A podivoval se i nad tím, že si Vrabel nedokáže vybavit cenu dvou domů, které údajně prodal prostřednictvím původní firmy, která mu dluží mzdu.