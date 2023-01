U zadluženého Vrabela objevili zlaté slitky

To, že Vrabel dluhy nesplácí, i když nakoupil zlato, insolvenčního správce Koubka zaskočilo.

„Před zakoupením zlatých slitků jste zároveň ukončil pracovní poměr dne 31.01.2022 a další uzavřel až od 1.09.2022, takže není zřejmé, kde jste vzal na zakoupení investičních zlatých slitků peníze,“ napsal Vrabelovi a požaduje od něj, aby mu zlato vydal a on ho mohl použít ke splácení dluhů.

Ještě na jednání u soudu, kde se minulý týden o insolvenci jednalo, totiž Vrabel znovu přísahal, že jediné příjmy měl loni ze zaměstnání. A z těch by si nákup zlatých slitků dovolit nemohl.

Pokud by ale nyní Vurdelja chtěla zabránit zabavení zlata insolvenčním správcem, musela by k soudu podat takzvanou vylučovací žalobu. A soudu prokázat původ peněz, které byly údajně její. Sama Vurdelja přitom minimálně část roku pobírala v Česku podporu v nezaměstnanosti.

Vrabel s manželkou fakticky žijí v Srbsku, které je dlouhodobě centrem ruského vlivu v oblasti. Do Česka Vrabel dle svých slov u soudu dojíždí zejména pořádat demonstrace.

Vrabel má dluhy dlouhodobě a před dvěma roky požádal o takzvané oddlužení. U soudu se zavázal, že přizná veškerý svůj majetek a příjmy a s jejich pomocí bude své milionové dluhy splácet. Výměnou za to dostal ochranu před exekutory, kteří proti němu vedli 27 řízení. Aby se jich zbavil, stačilo mu v oddlužení uhradit jen menší část pohledávek věřitelů.

Sám dlouhodobě tvrdí, že veškerý takový majetek patří jeho ženě, a nikoliv jemu. Opět na facebooku se ale přiznal, že je to kvůli tomu, aby z něj nemusel platit dluhy.

„Společnost patří manželce, nepatří mně. Protože mám insolvenci, tak mi ani patřit nemůže. To auto, kterým jezdíme, patří manželce. Ta motorka samozřejmě patří manželce. Nemůže patřit mně, protože kdyby mi patřila, tak by mi ji insolvenční správce sebral. To má úplně jasnou logiku,“ vysvětloval tisícům svých fanoušků Vrabel.