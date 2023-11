Policie uvedla, kdy chce uzavřít případ Mynářovy dotace

Teď brněnské krajské státní zastupitelství, které kauzu dozoruje, potvrdilo, že policie chce případ uzavřít, říká, že by to ráda stihla do tří let od obvinění. „Předpoklad je, že by v horizontu několika málo měsíců mohlo být přípravné řízení ukončeno,“ napsal Seznam Zprávám brněnský krajský státní zástupce Jan Sladký. Na další dotaz redakce Sladký upřesnil, že by policie měla vše dokončit do tří měsíců.