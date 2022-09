Politik ODS na jedné lodi s dezinformátory, předal jim svou doménu

Manifest.cz - Pravá svoboda a prosperita je politický spolek, jehož předsedou je David Tesař. Postava dezinformační scény známá z demonstrací proti covidovým opatřením, vystoupil ale i na protivládní demonstraci 3. září na Václavském náměstí.

Jde o člověka, který si loni v lednu na manifestaci proti koronavirovým opatřením připnul Davidovu hvězdu, na kterou ukazoval: „Tohle je to, kam to spěje! Tohle je ten cíl, ten směr covidofašistů!“ Letos na jaře na Facebooku při vzpomínce na parašutisty a heydrichiádu pouštěl video, kde říká, že je nutné „zničit bestii“, za kterou označil bývalé vládní politiky, kteří zaváděli proticovidová opatření. „Bohužel nemáme takové hrdiny, kteří by byli ochotni obětovat svůj život a postavit se jim. Skončit jejich životy.“ O současné vládě pak tvrdí, že její členové „většinou mají úzké vazby na satanistickou židovskou část vedení tohoto světa“.

„Pan Tesař patří mezi lidi šířící dezinformace, kteří se nyní zaměřili na zahraničně-politické dezinformace a v podstatě se staví na stranu Ruska,“ hodnotí analytička think-tanku Evropské hodnoty Veronika Krátka Špalková Tesařovu osobu.

Předseda politického spolku Manifest.cz David Tesař na demonstraci loni v lednu.Video: Facebook/Srdcem pro vlast

ODS a Manifest

A právě ve spojení s Davidem Tesařem a jeho spolkem Manifest.cz se ocitl bývalý předseda pražské ODS Tomáš Portlík.

Tento týden na Facebooku člen Pirátské strany z Karviné Michal Šoltys uvedl, že Portlík má zaregistrovanou doménu, k jejímuž obsahu se hlásí právě dezinformátor Tesař a jeho spolek Manifest.cz. Web roztochriba.cz je namířen proti primátorovi Prahy za Piráty Zdeňku Hřibovi a je zaměřen na kritiku IT zakázek na magistrátu.

„Pražské Spolu spolupracuje s předním dezinformátorem a řečníkem na demonstraci 3. 9. Tohle už je hodně za čárou předvolebního boje,“ uvedl Michal Šoltys na sociální síti komentář, který později v podobném duchu doplnil další politický soupeř Spolu a starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Tomáš Portlík i členové spolku Manifest informace o spojení kolem webu potvrdili a popsali souvislosti, jak se odehrálo.

Foto: nic.cz, Seznam Zprávy Držitelem domény roztochriba.cz byl ještě ve čtvrtek politik ODS Tomáš Portlík. Web ale provozuje politický spolek Manifest.cz.

Potkali se náhodou

David Tesař, který je na stránkách roztochriba.cz za spolek podepsaný, uvedl, že doménu od Tomáš Portlíka dostal místopředseda spolku Lukáš Neterda. Rozhodně se podle něho nejedná o nějakou větší spolupráci mezi Manifestem a Tomášem Portlíkem. „Tam žádná užší nebo dlouhodobější spolupráce není,“ řekl Tesař Seznam Zprávám s tím, že jde spíš o náhodu.

„Úplně čirou náhodou se někde potkali s panem Portlíkem, myslím někde na chalupě nebo u kamaráda, a on mu vyprávěl, že má toto připravené, kdyby se to náhodou někdy potřebovalo, protože dohadů kolem IT v Praze už je hodně. A náš kolega přes IT řekl, že si to vezmeme a uděláme to,“ popsal vznik webových stránek zaměřených na kritiku primátora Hřiba předseda Manifestu.cz.

Tvrdí, že víc je s politikem z ODS, kterou Manifest ostře kritizuje, nepojí.

Už se nechtěl trápit

Tomáš Portlík popisuje kontakt trochu jinak. Říká, že se s Lukášem Neterdou nepotkal na chalupě, stýkali se prý jen na zastupitelstvu hlavního města, kde si všiml, že se oba zajímají o stejné téma - IT zakázky na magistrátu. Začali se prý bavit už před dvěma lety, a když si Portlík jako opoziční zastupitel v červenci zaregistroval i doménu roztochriba.cz, objevil se podle něho znovu Lukáš Neterda a na téma IT zakázek se ho ptal.

„Když se mě ptal znovu v červenci, napadlo mě, že to dělat vlastně nemusím, ať si to udělá někdo, koho to baví. Už jsem se s tím nechtěl trápit,“ popsal pro Seznam Zprávy Portlík, proč svoji registrovanou doménu předal dál.

Jak starosta Prahy 9 tvrdí, netušil, že jedná s místopředsedu spolku Manifest.cz. „Já to fakt neřeším. Nevyhledávám, jestli někdo dělá to či ono,“ vysvětluje politik ODS. Proti spojení s Manifestem.cz se ale ohrazuje, protože s názory těchto lidí prý nesouhlasí.

„Mně to je samozřejmě teď líto. Připadá mi, že to chyba je. Ale to nemění nic na tom, že ty věci tam uvedené jsou správně a jsou obsahově v pořádku,“ uzavírá věc Tomáš Portlík s tím, že chce, aby si doménu spolek převedl na sebe.

To se skutečně tento čtvrtek stalo, doména už je nově registrovaná na Manifest.cz.

Foto: roztochriba.cz, Seznam Zprávy Webové stránky namířené proti pražskému primátorovi Zdeňku Hřibovi.

Že už žádná spolupráce politika ODS s manifestem není, věří i současný předseda pražské ODS Marek Benda. „Jak znám Tomáše, fakt si nemyslím, že by tohle byla nějaká parta jeho přátel,“ zastal se kolegy Benda.

Pražský primátor Zdeněk Hřib, proti kterému jsou webové stránky namířené, to vidí jinak. „Spolupráce pana Tomáše Portlíka z pražské buňky ODS s lidmi, kteří v České republice šíří dezinformace, ať už o covidové pandemii nebo o invazi ruského diktátora na Ukrajinu, mě opravdu šokuje. I s ohledem na to, že premiér Petr Fiala (ODS) demonstraci na Václavském náměstí označil za akci, kterou pořádala ruská pátá kolona. Popírají tak i svoje vlastní sdělení na billboardech ODS, v němž označují Rusko za bezpečnostní hrozbu pro Českou republiku,“ napsal v e-mailu pro Sezam Zprávy Hřib.

Na chalupě to nebylo

Místopředseda Manifestu.cz Lukáš Neterda, který podle výše uvedených tvrzení s Portlíkem o doméně jednal, kandiduje v komunálních volbách na pražský magistrát na společné kandidátce SPD a dalších politických uskupení. Také říká, že historka o chalupě, kterou prezentuje jeho kolega Tesař, není pravdivá. „On to neví, nebyl u toho,“ vysvětloval Neterda a potvrdil, že se s Portlíkem znají ze zastupitelstva. To, že je z Manifestu, prý Portlíkovi asi neřekl. „Řada lidí to věděla, ale neříkal jsem mu to asi přímo,“ uvedl Neterda.

Říká však, že mimo magistrát se jednou potkali, a to na pouti v Praze 9, kde Neterda jako kandidát do Sněmovny postával u stánku Trikolory. Mohl tam Tomáš Portlík přehlédnout, k jaké části politiky Neterda patří?

„To je pravda, to si asi musel všimnout,“ uznává Neterda.