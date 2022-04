Potrestejte žáka, co mě nahrál, žádá učitelka, která šířila dezinformace

Na případ češtinářky, která dětem v osmé třídě místo pravdivých informací o válce na Ukrajině vykládala lži šířené ruskou propagandou, upozornily minulý týden Seznam Zprávy. Bouři vyvolal především audiozáznam, který publicistický pořad Terén zveřejnil.

Učitelka Martina Bednářová kvůli tomu, co se při hodině slohu stalo, nesmí už skoro dva týdny učit. Ředitelka Základní školy Na Dlouhém lánu Renata Riedlová ji poslala takzvaně na překážky domů. Toto úterý jí při osobní schůzce chtěla předat výpověď. „Paní učitelka nepřišla s tím, že je v neschopnosti. Prostřednictvím své advokátky mi jen poslala dopis,“ uvedla ředitelka Riedlová.

Jak pokračuje kauza učitelky Učitelka Martina Bednářová je neschopna práce, výpověď nepřevzala.

Kritizuje žáky za to, že ji bez jejího vědomí nahráli.

Případ začala na základě článku Seznam Zpráv prověřovat policie, padlo i trestní oznámení.

Ředitelka školy Renata Riedlová čelí nenávistným reakcím.

V dopise advokátka Jana Kudynová tvrdí, že vedení školy učitelce nevysvětlilo důvody, proč nesmí docházet do zaměstnání a v čem spočívají překážky v práci na straně zaměstnavatele. Dále také upozorňuje na to, že žák, který pořídil audionahrávku, porušil školní řád. „Je zřejmé, že dotčený žák, kromě toho, že zcela prokazatelně porušil školní řád, zasáhl také do práv mé klientky. Moje klientka nedala souhlas s pořízením jakékoliv nahrávky, o jejím pořízení ani nevěděla, a dokonce jí nahrávka ani nebyla předána,“ píše právní zástupkyně učitelky. Zároveň chce, aby ji škola informovala o tom, zda s dotyčným dítětem věc kázeňsky řešila a s jakým výsledkem.

Ředitelka Riedlová už minulý týden prohlásila, že osmáky za pořízení nahrávky žádný trest nečeká. „My jsme hrozně rádi, že ta nahrávka vznikla, protože jinak bychom neměli šanci jakýmkoliv způsobem zjistit, co se přesně v té třídě stalo, a bylo by to jen tvrzení proti tvrzení. Ti žáci nějakou dobu čekali, nahrávka není celou hodinu, ale v momentě, kdy už jim přišlo, že to tam nepatří,“ připomněla Riedlová.

Učitelka Bednářová v písemném vyjádření pro Seznam Zprávy uvedla, že s tím, jak se k ní vedení školy zachovalo, nesouhlasí. „Své postavení mimo službu iniciované jedním z rodičů, schválené vedením školy a podpořené starostou Prahy 6, jehož důvody mi dosud nikdo nevysvětlil, vnímám jako alarmující popření všech demokratických principů a svobod v tomto státě a bezprecedentní omezení slova a názoru,“ napsala češtinářka.

Vedení školy si za svými kroky ale stojí. „Jsem přesvědčená, že jsme postupovali správně. Takové věci prostě do školy nepatří,“ uzavřela ředitelka.

Ředitelku základní školy podpořil o víkendu i ministr školství Petr Gazdík. Podle něj má učitel ctít fakta. „Každý má právo na názor, ale nemá právo na lež,“ uvedl Gazdík s tím, že oceňuje přístup ředitelky.

„Až se změní režim, jsi na seznamu…“

Neoceňují jej ale všichni. Ředitelka školy čelí od zveřejnění případu nenávistným útokům od části veřejnosti. Bývalý poslanec Lubomír Volný totiž vyzval na sociální síti své fanoušky, aby Renatě Riedlové psali. „Napište fašistické ředitelce školy, která propouští své, na rozdíl od ní odvážné a informované kolegyně, za politické názory založené na faktech, co si o ní myslíte,“ vyzval Volný na Facebooku.

Ředitelka tak dostává od víkendu desítky e-mailů s různými nadávkami či výhrůžkami. „Dokonce mi jeden pán i telefonoval a řekl mi, že až se změní režim, tak jsem na seznamu. Řekla jsem mu, že mu přeji hezký den,“ popsala situaci ředitelka Riedlová.

Samotné šíření dezinformací na půdě školy může mít přitom i trestní dohru. Podle mluvčího pražské policie Jana Daňka se kauzou už začali zabývat kriminalisté. „Pražská policie tuto situaci v médiích zaznamenala a zabývá se jí. Nyní je případ ve fázi šetření, což znamená, že kriminalisté zjišťují, jestli v této souvislosti byl porušen zákon, či nikoliv,“ vysvětlil mluvčí Daněk.

V úterý také Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 6 přijalo v této souvislosti trestní oznámení. „S ohledem na krátkou dobu, která od této chvíle uplynula, nelze podat podrobnější informace,“ informoval Seznam Zprávy mluvčí pražských žalobců Aleš Cimbala.

„Stáhli je zaživa z kůže…“

Audiozáznam části hodiny slohu v osmé třídě má celkem 18 minut. Je z něj zřejmé, že učitelka si svůj výklad předem nachystala. Přesto se v něm dopouští mnoha faktických chyb, nepřesností a manipulací.

Správně dětem neřekla dokonce ani základní informaci o tom, kolik vzniklo po rozpadu Sovětského svazu samostatných republik. Na nahrávce žáky učí, že jich bylo 16. Ve skutečnosti jich ale bylo o jednu méně.

Učitelka osmákům dále na záznamu vykládá třeba o tom, že v Donbase od roku 2014 Ukrajinci systematicky likvidovali ruské obyvatelstvo. „Ti Rusové byli v té oblasti Doněcka a Luhanska zabíjeni, likvidováni jenom proto, že to byli Rusové. A byli likvidováni vlastně opravdu ukrajinskými nacistickými skupinami tak, že se zatloukly dveře do baráku, ten barák se zapálil, stáhli se ti lidé zaživa z kůže, vraždily se děti atd. A probíhalo to neustále od roku 2014,“ zní na záznamu z úst učitelky. Je to stejný narativ, který šíří Kreml a snaží se tím ospravedlnit útok na Ukrajinu.

Martina Bednářová dětem při hodině tvrdila například i to, že v Kyjevě se nic neděje. „Když se podíváš na Kyjev, co jsou kamery z města. Mně včera zrovna, já jsem to tedy smazala, shodou okolností došel obrázek současného Kyjeva. Jako nic se tam neděje,“ prohlásila učitelka.

Když školáci začali argumentovat, že viděli ve zprávách, že Kyjev hoří, zeptala se jich, zda myslí zprávy České televize, a pak jim začala vysvětlovat, že si informace musejí hledat ve více zdrojích. „ČT1 patří do skupiny médií, která jsou vázána na miliardáře Sorose. A o tom víme přesně, komu ten je poplatný,“ reagovala Bednářová nepravdivým tvrzením.

Češtinářka ve vyjádření pro Seznam Zprávy nepřipouští, že by při výuce nějak pochybila. Tvrdí, že dětem předkládala ověřená fakta. „V hodině jsme se zabývali dnes tolik diskutovanou tematikou rusko-ukrajinské války a stručnými, přehlednými dějinami obou států. Pracovala jsem pouze s ověřenými a historicky zdokumentovanými fakty,“ tvrdí Bednářová od počátku.

Foto: Seznam Zprávy, Seznam Zprávy Martina Bednářová prostřednictvím své právní zástupkyně poslala ředitelce školy dopis.