Rektor v kauze uniklých e-mailů hasí emoce. Odvolal vyhazov děkana

Stalo se tak krátce před středečním zasedáním celouniverzitního akademického senátu, který má na programu i bod odvolání rektora Procházky, a to na návrh senátorů z Přírodovědecké fakulty vedené právě Kubalou. Není vyloučeno, že po rektorově ústupku s výpovědí dojde i ke stažení návrhu na Procházkovo odvolání.

Právníci z pražské kanceláře Gřivna & Šmerda konstatovali, že v případu mohlo dojít ke spáchání trestných činů – například porušení tajemství dopravovaných zpráv. Advokáti zmínili i to, že trestně odpovědná může být také Univerzita Palackého jakožto právnická osoba.

„Chtěl bych prohlásit, že jsem nikdy nečetl žádné soukromé e-maily. Požádal jsem pouze o přístup k archivu pracovních e-mailů bývalého zaměstnance Přírodovědecké fakulty poté, co byl jeho pracovní poměr ukončený výpovědí. A to výhradně v souvislosti s výjimečnou situací, kterou představují žaloby, které tento zaměstnanec proti univerzitě podal. Mohu zcela vyloučit, že by s mým souhlasem docházelo či dochází k jakémukoliv monitoringu zaměstnaneckých nebo studentských e-mailů,“ uvedl Kubala před akademickým senátem.