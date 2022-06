Zálohy selhaly, data jsou nedostupná. ŘSD se po útoku hackerů vrátilo k papíru

Přeposílat si důležité věci po vnitřní elektronické síti, jak bývalo běžné, nelze. Když si nyní úředníci významné státní organizace potřebují něco takového předat, obalí dokumenty jenom do starých formulářů, které se dříve používaly ve všech úřadech. A pak „papíry“ nosí k podpisu z jedné kanceláře do druhé.

Před měsícem, v úterý 14. května, zkolabovaly v ŘSD internetové stránky a poté tato státní organizace s rozpočtem 60 miliard, které přes ni tečou do výstavby a údržby silniční sítě, oznámila, že čelí kyberútoku.

Hackeři zašifrovali všechny interní systémy. Ani po měsíci tak Ředitelství silnic a dálnic, přes které tečou miliardy do výstavby a údržby silniční sítě, nezaplatí elektronicky jedinou fakturu, nemůže vykupovat pozemky nebo řídit přípravu zakázek.

Státní organizace sice měla podle zjištění Seznam Zpráv svá strategická data zálohovaná – a to hned na dvou místech. Ale nemůže se k nim dostat.

Stav, v jakém se třicet dní po útoku dopravní státní instituce nachází, popsali Seznam Zprávám tři lidé, kteří tu pracují a mají detailní informace o fungování v době po útoku – jejich jména redakce zná, sami však nechtěli vystupovat veřejně, aby se nedostali do potíží.

Komplikací je, že útočníci se předně dostali i k serverům, na nichž se zálohovaná data ukládala. Správně by měly být proti vniknutí škodlivého softwaru zabezpečeny, aby je nebylo možné zablokovat. V ŘSD to však podle zdrojů nezafungovalo.

Ředitelství silnic a dálnic zároveň ukládá data kvůli zálohování na velké pásky – je to obvyklá praxe v mnoha firmách, kdy pak takhle „pojištěná“ data putují například jednou za čtrnáct dnů do trezorů nebo bankovních schránek. Jenže v ŘSD, když chtěli po útoku načíst informace na těchto nosičích, se to nepodařilo.