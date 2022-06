S Metrostavem vzal soud zakázky i firmě, která za Ratha neexistovala

„Pokud bychom nepřistoupili k trestu zákazu zakázek, mohlo by dojít k tomu, že by se Metrostav Infrastructure mohl podílet na zakázkách jako subdodavatel,“ vysvětlil ve středu při vyhlašování rozsudku vrchní soudce Alexander Károlyi,

Státní zástupci, kteří řeší dohromady čtyři trestní kauzy spojené s Metrostavem jako obžalovanou právnickou osobou, v tom od začátku viděli snahu vyhnout se trestu. Podle nich šlo o to, že když soudy zakázaly „velkému“ Metrostavu chodit do veřejných soutěží, poslal by jednoduše svůj dceřiný Metrostav Infrastructure. A vše by jelo dál.