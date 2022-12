Soud zastavil exekuci. Způsobil ji záhadně ztracený e-mail

Následný soudní spor o to, jestli podal odpor správně, či ne, Formánek letos v létě vyhrál (soud uznal, že odpor podaný poštou se vešel do zákonné lhůty, neřešil technické doručení e-mailu). Proto také Obvodní soud pro Prahu 7 exekuci v listopadu zastavil.

A bez úspěchu skončila i Formánkova snaha, aby mu vše vysvětlilo Ministerstvo spravedlnosti, které soudní IT systémy provozuje. Ministerstvo se, zjednodušeně, odkazuje na to, co napsal do spisu soud: tedy že šlo o nevhodný formát. Aniž ministerští IT experti vše osobně prověřili.