Největší restituční kauza historie: Lukrativní pozemky se mají vrátit státu

„Je to odsuzování nevinného člověka. Čestná jsem byla, čestná zůstávám,“ reagovala na pravomocné rozhodnutí Benešová.

Po středečním rozsudku by je však zpátky měl dostat stát.

Důležité je, co nyní s pozemky stane. Na začátku policejního vyšetřování je nechali detektivové na katastru zmrazit. To aby s nimi skupina kolem Janouška a Hrdličky nemohla nakládat - prodat je nebo je třeba zastavit u banky.

Soudce Jiří Lněnička v při vyhlašování rozsudku řekl, že prvoinstanční soud by teď měl rozhodnout o vrácení pozemků do vlastnictví státu. „Není nutné, aby tyto věci byly dále zajištěny. Měly by být vráceny tomu, kdo je vydal,“ upřesnil Lněnička.