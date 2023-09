Soudce napsal, kdy by obnovil proces s Kramným. Ten se chce obrátit výš

Do dokumentu soudce uvedl, že k obnově procesu by se k činu musela přiznat jiná osoba, nebo by si Petr Kramný musel vzpomenout na skutečnosti, které dříve u soudu neřekl, nebo by se musel objevit nový svědek. Důkaz by musel být pro případ natolik významný, aby mohl změnit pravomocný verdikt.