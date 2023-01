STAN se neshodne na návratu Polčáka. Politik našel zastání ve svém hnízdě

„Všichni by nyní měli dostat informace o celé věci, zatím v ruce nic oficiálního nemám. Pak by měl členství posoudit celorepublikový orgán. Pan Polčák udělal hromadu pozitivních věcí. Nicméně pokud existuje nějaká propojitelnost v dané kauze, asi by nebylo ideální, kdyby se do hnutí vracel, dokud nebude věc vyřešena,“ uvedl Klecanda.