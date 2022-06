Stanjura: Dozimetr je lokální průšvih STAN, Polčákova kauza je větší selhání

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) odlétal na vládní misi do Kataru právě ve chvíli, kdy ministr školství Petr Gazdík (STAN) oznámil, že kvůli kauze Dozimetr odejde z vlády a vedení hnutí.

Stanjura, nejdůležitější spojenec premiéra Petra Fialy v kabinetu, se domnívá, že navzdory Gazdíkově odchodu kauza kolem dopravního podniku nepřesáhne krajský rozměr. I z toho důvodu ministr financí nevidí důvod, proč by se případ měl podepsat pod stabilitou vlády.

Ze všech kauz spojených s několika místopředsedy hnutí STAN považuje za nejhorší tu s europoslancem Stanislavem Polčákem. „Snahu fakturovat si peníze za změnu zákona považuji za velké selhání. To mají dělat lobbisti, ne politici,“ uvedl Stanjura v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Jaká je nálada v ODS z kauzy Dozimetr, která potápí hnutí STAN?

Vnímám to jako průšvih krajské reprezentace Starostů a nezávislých v Praze. Nerozumím snaze přenést to na celostátní úroveň. Jasně, cílem opozice je shodit vládu, to je cíl každé opozice. Jen mi to přijde v tomto případě hloupé. STAN celou kauzu vyřešil velmi rychle a myslím si, že v tuto chvíli je příběh uzavřený. Uvidíme, jak se případ bude vyvíjet dál, za ty roky v politice už jsem opatrnější.

Máte pocit, že důkazy jsou slabé?

To neumím posoudit, navíc jsem neměl zatím čas to nějak detailněji prostudovat. Zažili jsme ale v minulosti různé okázalé policejní akce, u kterých pak u soudu k zásadnějšímu potrestání nedošlo. Vadí mi, jak se zase informace ze spisu dostávají na veřejnost. Kritizovali jsme to i v kauze Stoka, byť jsme se mohli radovat, že hnutí ANO má průšvih. Uvidíme, kam se vrtne tento případ, Stoka už je odsouzená, z těch dosavadních informací mi tato brněnská kauza přijde závažnější.

Má kauza vliv na fungování vlády?

To si nemyslím. Snad jen v tom, že čekáme na nového ministra školství. Bude se mu špatně naskakovat, protože od 1. července začíná předsednictví v EU. Bude to mít těžké.

Říkal jste, že jde o kauzu pražského STAN. Ve spisu se však objevilo i jméno Petra Gazdíka, který se stýkal s obviněným lobbistou Michalem Redlem. Takže to tak úplně krajská kauza STAN není. Jak jeho rezignační krok hodnotíte?

Neptal se mě, ale kdyby tak učinil, řekl bych mu, aby rezignaci ještě zvážil. Vy prostě nemáte šanci ovlivnit, jak o vás mluví někdo jiný ve vaší nepřítomnosti – ať už pozitivně, nebo negativně. Kolik já slyšel řečí o tom, jak někdo někoho „umí“, to je zkrátka tak strašně urážlivé. To důvod k rezignaci není. Složitější už ale je, pokud se Petr Gazdík zapletl do vysvětlování případu.

Překvapuje vás, jaký průvan nastal v předsednictvu STAN od vstupu do vlády?

Stát se to může každé straně, že její členové vedení selžou. Někdy může jít o důsledek vnitrostranických bojů, což se v demokratických stranách stává. Je třeba navíc rozlišovat jednotlivé případy, Věslav Michalik zemřel, to je tragická a smutná událost. Nicméně je pravda, že STANu zůstal jen předseda Vít Rakušan a paní místopředsedkyně Věra Kovářová. Ve dvou se nedá hnutí vést, budou si muset předsednictvo zvolit na sněmu, který by měl proběhnout brzy.

Vás nepřekvapuje, kolik kauz a skandálů je s nimi už v prvním roce vládnutí spojeno?

Pro mě je nejhorším případem snaha fakturovat si peníze za změnu zákona (míněna kauza europoslance Stanislava Polčáka, který fakturoval obcím postižených výbuchem skladu ve Vrběticích, pozn. red.), to považuji za velké selhání. To mají dělat lobbisti, ne politici. Místopředseda Jan Farský udělal spíše komunikační chybu, když neoznámil svůj záměr odjet do USA před volbami. I kdyby to dopředu uvedl, voliči by ho nejspíš zvolili, protože jde o oblíbeného politika. Ale podívejte se na následnou reakci – Jan Farský se mandátu vzdal. Andrej Babiš nyní do práce nechodí, cestuje po republice v obytném voze. To je dvojí metr.

Hnutí STAN se vždy prezentovalo jako téměř skautské uskupení, bojující za transparentnost a proti korupci. Pro voliče to teď může být značné rozčarování, nemyslíte?

Je pravda, že Starostové se možná až moc spoléhali na to, že jim se takové problémy nemohou přihodit. Oni byli ve vedení hnutí kamarádi, což je na jedné straně dobře, na druhé jim ale může chybět kritický odstup. Často pak chybujete jen proto, že s někým máte dobré vztahy a nechcete s ním nepříjemnosti řešit.

Není kauza Dozimetr problémem pro celou vládu? Nesebere jí to možnost kritizovat opoziční ANO za kauzy jeho představitelů?

Ne, to si nemyslím. Naopak STAN ukázal, že při nějaké neopatrnosti, nešikovnosti či průšvihu ihned reaguje – a to nejen rezignací na funkci ve straně, ale i vzdáním se mandátu. To je tak velký rozdíl oproti slovům „nikdy, nikdy neodstoupím“. Nebo jak někteří jiní čelní představitelé ANO po průšvihu reagovali tím, že odstoupili pouze ze stranických funkcí – to není žádná rezignace. Chci říct, že naše vláda má k problémům úplně jiný přístup.

Neustále se dává na odiv reakce STAN na vzniklé kauzy. Nebylo by ale lepší, kdyby k nim vůbec nedocházelo?

Samozřejmě, to by bylo ideální, my ale v ideálním světě nežijeme. Poslanci nejsou nejlepšími občany České republiky, je to vzorek společnosti. Politici chybují, to je fakt.

Opozice žádá odvolání ministra vnitra Víta Rakušana. Má vaši podporu?

Vít Rakušan je předseda koaliční strany. Když má vláda fungovat, musíme respektovat, kdo je předsedou vašeho koaličního partnera. A musím říct, že Vít Rakušan je dobrý ministr vnitra. Nemusel bych to říkat, není z mé strany, ale já musím ocenit, jak svou práci zvládá. Tíha uprchlické krize leží zejména na jeho ministerstvu. I během naší návštěvy v Kataru se nás politici z různých zemí arabského světa ptali, kolik máme uprchlíků. Když jsem řekl, že k nám přišlo 370 tisíc běženců, koukali.

Politici z Balkánu se ptali, zda je máme ubytované v kontejnerech. Odpovídal jsem jim, že ani jednoho. Německým kolegům říkáme, že v poměru k obyvatelstvu je to pro představu tak, jako by k nim během dvou měsíců dorazily více než tři miliony lidí.

Co by pro vás bylo horší? To, že tušil problémy kolem předsedy pražského STAN Petra Hlubučka a nezasáhl? Nebo situace, kdy by Hlubučka před časem sundal, ale pak by na něm ulpělo podezření, že zneužil policejních informací v pozici ministra vnitra?

Blbé by bylo, kdyby měl informace od policie. To naštěstí nenastalo. Představa, že v demokratické straně je předseda schopen vyřešit všechno a hned, odpovídá fungování hnutí jednoho muže. V normální straně není vždy jednoduché přesvědčit regionální sdružení o pohledu celostátního vedení. Pamatuji si, jak složité a pracné bylo komunikovat do strany rozhodnutí vedení jít do sněmovních voleb v koalici. Setkávali jsme se s pochopením, ale i kritikou. Jsem přesvědčený, že kolem kauzy STAN probíhalo vše tak, jak mělo. Ministr vnitra informace neměl, policie konala. Jak už jsem řekl, vadí mi úniky ze spisu.

Do hry se nyní dostane prezident Miloš Zeman. Očekáváte z jeho strany průtahy či snahu vyobchodovat své zájmy za podporu vašeho nového kandidáta na ministra školství?