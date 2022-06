„Pro STAN může být pražská verze kauzy Stoka fatální, dopadne to i na vládu“

„Bavila jsem se s jedním politickým matadorem a ten velmi trefně řekl, že to vypadá, jako kdyby hnutí STAN provedlo něco opravdu strašného, za co teď přichází trest v podobě sedmi morových ran. Ty kauzy, které hnutí STAN stíhají jedna za druhou, jsou politicky velmi kruté,“ popisuje analytička Seznam Zpráv a moderátorka podcastu Ptám se já Marie Bastlová.

„Polčák s ním konzultoval personální nominace do pražských firem. Byla to velmi zásadní informace o tom, jací lidé mohou stát v pozadí hnutí,“ říká Bastlová. Polčák musel vedení strany opustit, ale hnutí se od něj přesto neoprostilo.

„Pokud by se ukázalo, že Michal Redl má vazby na STAN těsné, blízké, aktuální a aktivní, tak to může být pro hnutí naprosto fatální rána,“ vysvětluje analytička. Výsledky v komunálních volbách, které Česko čekají už v září, jim to podle ní přesto nejspíš nezkazí. Ty pražské by to ale ovlivnit mohlo.