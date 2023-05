Stát prohrál spor o prodej lukrativních pozemků za miliardu

„Důvodem neplatnosti smlouvy o smlouvě budoucí je skutečnost, že při jejím uzavření došlo k porušení právních předpisů,“ zdůvodnil to v dřívější tiskové zprávě ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

„Zatím je příliš brzy na to, abychom mohli být konkrétnější, co přesně by tam mělo vzniknout,“ napsal Klán.