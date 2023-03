Vyšetřování u Milovic: Nebezpečná látka je i pod cyklostezkou, potvrdily vrty

Policisté jsou si naprosto jisti, že do půdy v bývalém vojenském prostoru v Milovicích na Nymbursku se nelegálně dostalo velké množství nebezpečné karcinogenní látky - azbestu.

Při pátrání na území cvičiště, které za komunismu přes 20 let využívala sovětská armáda, spolupracovala i Česká inspekce životního prostředí.

„Vzorky se zajišťovaly, to můžu potvrdit. Že se takhle s eternitem nakládalo a že je v půdě, už máme zjištěno,“ potvrdil pro Seznam Zprávy státní zástupce Štěpán Brunclík, který vyšetřování případu dozoruje.

Nejdůležitější společností je ve spletitém příběhu milovického areálu firma Mladá RP. V roce 2010 ji kraj, to bylo za hejtmana Davida Ratha z ČSSD, pronajal území na 40 let. Za 20 milionů. S tím, že firma zlikviduje stovky vojenských staveb a zároveň bude plochy pronajímat - původní záměr zněl, že zde vyroste obří solární elektrárna, ale nakonec z něj sešlo.

Už několik let po podpisu smlouvy se objevily spory o to, jestli firma Mladá RP v určeném termínu zbourala, co měla. A jaké s tím měla náklady. Složitý spor, který se řešil i před soudem, nakonec ukončila dohoda z roku 2021: Kraj zaplatil firmě 111 milionů - za tyto peníze měl získat „vyčištěné“ území, na němž plánuje další rozvoj.